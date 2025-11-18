Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
nubes
Miércoles:
Mín  16°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / VERANO 2026

"Más de una ola de calor", La Niña y mala situación para el agro: meteorólogo adelantó cómo será el verano 2026

La llegada del fenómeno de La Niña a Uruguay durante el verano 2026 provocará una "disminución" en los volúmenes de las precipitaciones

18 de noviembre 2025 - 13:28hs
Se espera para este verano varias olas de calor y la llegada de La Niña

Se espera para este verano varias olas de calor y la llegada de La Niña

En diciembre empieza la temporada de verano en Uruguay y, en tal sentido, El Observador consultó al meteorólogo José Serra sobre sus previsiones para la temporada estival. El especialista confirmó la llegada del fenómeno de La Niña, anunció un panorama beneficioso para el turismo, aunque complejo para el agro, y advirtió por la llegada de "más de una ola de calor".

Según el experto, si bien en las últimas semanas "ha venido lloviendo" se ha presentado cierto "déficit", lo que está empezando a generar complicaciones para el agro, ya que "no se cuenta con la suficiente agua en el suelo como para afrontar el verano". Las complicaciones en los suelos, recordó Serra, vienen desde las sequías.

"Además, la tendencia (en el verano) es que tengamos lluvias por debajo de lo normal y temperaturas por encima de lo normal", explicó y añadió que esto representa una situación "buena para el turismo y mala para el agro".

Más noticias
calor en uruguay: cinco trucos infalibles para refrescar tu casa sin aire acondicionado
FIN DE SEMANA

Calor en Uruguay: cinco trucos infalibles para refrescar tu casa sin aire acondicionado

meteorologo anuncio calor sostenido y buena presencia de sol hasta el jueves: las maximas rondaran los 30°c
PRONÓSTICO

Meteorólogo anunció calor sostenido y buena presencia de sol hasta el jueves: las máximas rondarán los 30°C

El meteorólogo advirtió, además, por la llegada del fenómeno climático conocido como La Niña, que generará una "disminución" en los volúmenes de las precipitaciones.

"Sea como sea, si es una Niña débil, fuerte o moderada nos afectará y ahí el escenario va a ser complicado para el agro", advirtió el experto, que opinó que será un periodo "bastante complicado".

Pese a que la presencia de este fenómeno en la región no significa que no haya lluvias en el país, si representa una importante "merma" en los volúmenes de las precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, destacó la existencia de un ascenso "sostenido" para la época durante los últimos años y advirtió por un verano con "más de una ola de calor".

Qué es el fenómeno de La Niña

En octubre, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) explicó los efectos y en que consiste el conocido como fenómeno de La Niña.

"La Niña es una fase del fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y se caracteriza por un enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico tropical", informaron semanas.

El fenómeno "modifica los patrones de viento y lluvia en distintas partes del mundo", aseguran.

"En Uruguay suele provocar menos lluvias en el norte desde la primavera, aunque su impacto varía según la intensidad del fenómeno y la influencia de otros patrones climáticos. Por eso, cada evento de la Niña es diferente y no genera los mismos efectos", aseguraron.

Temas:

La Niña Ola de calor Agro Meteorólogo Verano 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Valeria de Angeli y Diego Lois, fundadores de Rebío
HISTORIA

El matrimonio uruguayo que creó su propia línea de productos de limpieza ecológicos, llegaron a las farmacias y ahora quieren conquistar a las grandes superficies

Archivo. Inauguración del monumento a Wilson Ferreira sobre la rotonda de Avenida de las Américas y la Interbalnearia
RUTA 101

MTOP apuesta por un viaducto en avenida de las Américas hacia el aeropuerto tras matar la idea del intercambiador anunciado por el gobierno de Lacalle Pou

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

El festejo de Flavio Perchman y la respuesta de Trostchansky: cómo Nacional le "ganó" la localía a Peñarol para los clásicos de las finales de la Liga AUF Uruguaya

Marcelo Bielsa y Facundo Pellistri
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa desafectó a cinco futbolistas, que tampoco jugaron frente a México, y se quedó con 22 en la selección uruguaya para visitar a Estados Unidos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos