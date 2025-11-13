Dólar
CLIMA

Meteorólogo prevé hasta 38°C el sábado previo a un domingo tormentoso: qué dijo de La Niña y el déficit hídrico

“Es indudable que ya vamos a empezar a notar que cada vez van a ser más frecuentes los días de mucho calor", apuntó el especialista

13 de noviembre 2025 - 7:47hs
Meteorólogo anuncia mucho calor este sábado en Uruguay

Meteorólogo anuncia "mucho calor" este sábado en Uruguay

Foto: Inés Guimaraens

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó que Uruguay experimentará "calor intenso" el sábado, con temperaturas máximas que alcanzarán hasta 38°C, y advirtió que esta situación desembocará en un domingo con lluvias y tormentas, aunque serán de "muy rápido pasaje".

En su intervención diaria en Subrayado (Canal 10), el experto explicó que a partir del domingo el tiempo comenzará a desmejorar en el litoral del país. “Vamos a estar con temperaturas muy elevadas y esto va a desencadenar en tormentas puntualmente fuertes”, detalló, haciendo énfasis en la intensidad de los fenómenos climáticos que se prevén.

En cuanto a los días previos, el meteorólogo señaló que para jueves, viernes y sábado se esperan temperaturas de hasta 38 °C en los departamentos del norte. Tras un breve episodio de lluvias, las temperaturas máximas comenzarán a ascender nuevamente el próximo martes.

“Es indudable que ya vamos a empezar a notar que cada vez van a ser más frecuentes los días de mucho calor, los días de lluvias comienzan a ser muy escasos, comienzan a ser de muy rápido pasaje y con muy poco volumen de lluvia. Comenzará a acentuarse el déficit hídrico”, concluyó Cisneros, anticipando las consecuencias de la gestación del fenómeno climático de La Niña en la región.

