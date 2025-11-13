Meteorólogo prevé hasta 38°C el sábado previo a un domingo tormentoso: qué dijo de La Niña y el déficit hídrico

Meteorólogo anuncia "mucho calor" este sábado en Uruguay Foto: Inés Guimaraens

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó que Uruguay experimentará "calor intenso" el sábado, con temperaturas máximas que alcanzarán hasta 38°C, y advirtió que esta situación desembocará en un domingo con lluvias y tormentas, aunque serán de "muy rápido pasaje".

En su intervención diaria en Subrayado (Canal 10), el experto explicó que a partir del domingo el tiempo comenzará a desmejorar en el litoral del país. “Vamos a estar con temperaturas muy elevadas y esto va a desencadenar en tormentas puntualmente fuertes”, detalló, haciendo énfasis en la intensidad de los fenómenos climáticos que se prevén.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1988718871038054551?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1988718871038054551%7Ctwgr%5E0f2403a2240c71ac0173dc19bf22bef4772bebe5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2FMeteorologo-promete-mucho-calor-para-Uruguay-y-anuncia-38-C-para-cuando-y-en-donde-uc942993&partner=&hide_thread=false Sábado con temperaturas de 36° y 38° en el norte del país. Para el domingo se prevén lluvias y tormentas puntualmente fuertes, anunció Nubel Cisneros. pic.twitter.com/IdsBOV1tMG — Subrayado (@Subrayado) November 12, 2025 En cuanto a los días previos, el meteorólogo señaló que para jueves, viernes y sábado se esperan temperaturas de hasta 38 °C en los departamentos del norte. Tras un breve episodio de lluvias, las temperaturas máximas comenzarán a ascender nuevamente el próximo martes.

“Es indudable que ya vamos a empezar a notar que cada vez van a ser más frecuentes los días de mucho calor, los días de lluvias comienzan a ser muy escasos, comienzan a ser de muy rápido pasaje y con muy poco volumen de lluvia. Comenzará a acentuarse el déficit hídrico”, concluyó Cisneros, anticipando las consecuencias de la gestación del fenómeno climático de La Niña en la región.