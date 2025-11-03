Dólar
Nacional / CLIMA

Meteorólogos anticipan una primera semana de noviembre fresca, con chaparrones y un nuevo frente frío: los detalles

Distintos meteorólogos uruguayos compartieron sus proyecciones para la primera semana de noviembre, que continuará inestable

3 de noviembre 2025 - 9:10hs
Meteorólogos emitieron sus proyecciones para la primera semana de noviembre

Meteorólogos emitieron sus proyecciones para la primera semana de noviembre

Leonardo Carreño

Leonardo Carreño

El clima inestable que atravesó octubre no quedó atrás. Según los meteorólogos Nubel Cisneros, Guillermo Ramis y Mario Bidegain, los primeros días de noviembre llegarán con un escenario más cercano a un “invierno atenuado” que a una primavera firme, con temperaturas frescas, chaparrones recurrentes y pasajes de un frente frío que marcará la semana.

Una semana “bastante fresca”, según Ramis

Esta mañana, en Informativo Sarandí, Guillermo Ramis definió el panorama como “bastante fresco” y adelantó que las temperaturas caerán notoriamente a partir del miércoles, cuando ingrese un frente frío que mantendrá el descenso térmico hasta el domingo.

Para este lunes, la máxima prevista es de 25 °C, un registro que se repetirá el martes, aunque ese día se esperan chaparrones y la posible aparición de “alguna célula de tormenta un poco despistada”.

El cambio más marcado llegará el miércoles: Ramis anunció una mínima de 14 °C y una máxima de apenas 17 °C, en una jornada ventosa y con algo de lluvia. El jueves seguirá en la misma línea, con una mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C, sin precipitaciones, aunque el alivio durará poco.

Para el viernes se prevén “chaparrones bastante fortachones”, asociados al pasaje de otro frente frío y a un cielo cubierto. El fin de semana será más estable, con temperaturas que oscilarán entre 12 y 20 °C, sin lluvias previstas para sábado y domingo.

Bidegain: octubre cerró con anomalías cálidas, pero la semana empieza fresca

En paralelo, el meteorólogo Mario Bidegain analizó los datos del mes pasado y confirmó que octubre registró anomalías positivas de temperatura en todo el país, con un desvío promedio de +0,4 °C respecto a los valores normales. Las mayores diferencias se observaron en el Sur, especialmente en Montevideo, Canelones y Maldonado, donde los desvíos superaron +1 °C.

Sin embargo, el arranque de noviembre no seguirá esa tendencia. Según el modelo del Inmet citado por Bidegain para Montevideo, este lunes tendrá buen tiempo y una máxima de 23 °C, mientras que el martes llegará a 24 °C, con lluvias y tormentas a la tarde, que dejarían entre 6 y 7 milímetros.

El miércoles se consolidará el cambio, con buen tiempo pero máximas de 16/17 °C, un descenso similar al previsto por Ramis. El jueves volverá a desmejorar hacia la noche con chaparrones, mientras que viernes 7 y sábado 8 se presentarán lluviosos.

Nubel Cisneros: lunes agradable, martes inestable y miércoles con descenso nocturno

El meteorólogo Nubel Cisneros también prevé un arranque de semana con fuerte variabilidad térmica e inestabilidad.

Para este lunes, Cisneros señaló a Subrayado una mañana fría, con bancos de nieblas y neblinas en zonas del centro y el este. Durante la tarde, el tiempo se volverá cálido a caluroso, con un aumento gradual de nubosidad y humedad hacia el final del período.

El martes, en cambio, se perfila más inestable: comenzará con mucha nubosidad y un ambiente húmedo, desmejorando por el suroeste y el litoral con tormentas y lluvias. En la tarde, el tiempo continuará inestable, con tormentas y lluvias aisladas y períodos breves de mejora.

Para el miércoles, Cisneros anticipa una mañana fresca, con restos de nubosidad en el noreste y el este. En la tarde, el tiempo será templado a ligeramente cálido, con cielo despejado, pero se prevé un marcado descenso de temperatura hacia la noche.

