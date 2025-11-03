Meteorólogos anticipan una primera semana de noviembre fresca, con chaparrones y un nuevo frente frío: los detalles

El clima inestable que atravesó octubre no quedó atrás. Según los meteorólogos Nubel Cisneros, Guillermo Ramis y Mario Bidegain, los primeros días de noviembre llegarán con un escenario más cercano a un “invierno atenuado” que a una primavera firme, con temperaturas frescas, chaparrones recurrentes y pasajes de un frente frío que marcará la semana.
Una semana “bastante fresca”, según Ramis
Esta mañana, en Informativo Sarandí, Guillermo Ramis definió el panorama como “bastante fresco” y adelantó que las temperaturas caerán notoriamente a partir del miércoles, cuando ingrese un frente frío que mantendrá el descenso térmico hasta el domingo.
Para este lunes, la máxima prevista es de 25 °C, un registro que se repetirá el martes, aunque ese día se esperan chaparrones y la posible aparición de “alguna célula de tormenta un poco despistada”.
El cambio más marcado llegará el miércoles: Ramis anunció una mínima de 14 °C y una máxima de apenas 17 °C, en una jornada ventosa y con algo de lluvia. El jueves seguirá en la misma línea, con una mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C, sin precipitaciones, aunque el alivio durará poco.
Para el viernes se prevén “chaparrones bastante fortachones”, asociados al pasaje de otro frente frío y a un cielo cubierto. El fin de semana será más estable, con temperaturas que oscilarán entre 12 y 20 °C, sin lluvias previstas para sábado y domingo.
Bidegain: octubre cerró con anomalías cálidas, pero la semana empieza fresca
En paralelo, el meteorólogo Mario Bidegain analizó los datos del mes pasado y confirmó que octubre registró anomalías positivas de temperatura en todo el país, con un desvío promedio de +0,4 °C respecto a los valores normales. Las mayores diferencias se observaron en el Sur, especialmente en Montevideo, Canelones y Maldonado, donde los desvíos superaron +1 °C.
Sin embargo, el arranque de noviembre no seguirá esa tendencia. Según el modelo del Inmet citado por Bidegain para Montevideo, este lunes tendrá buen tiempo y una máxima de 23 °C, mientras que el martes llegará a 24 °C, con lluvias y tormentas a la tarde, que dejarían entre 6 y 7 milímetros.
El miércoles se consolidará el cambio, con buen tiempo pero máximas de 16/17 °C, un descenso similar al previsto por Ramis. El jueves volverá a desmejorar hacia la noche con chaparrones, mientras que viernes 7 y sábado 8 se presentarán lluviosos.
Nubel Cisneros: lunes agradable, martes inestable y miércoles con descenso nocturno
El meteorólogo Nubel Cisneros también prevé un arranque de semana con fuerte variabilidad térmica e inestabilidad.
Para este lunes, Cisneros señaló a Subrayado una mañana fría, con bancos de nieblas y neblinas en zonas del centro y el este. Durante la tarde, el tiempo se volverá cálido a caluroso, con un aumento gradual de nubosidad y humedad hacia el final del período.
El martes, en cambio, se perfila más inestable: comenzará con mucha nubosidad y un ambiente húmedo, desmejorando por el suroeste y el litoral con tormentas y lluvias. En la tarde, el tiempo continuará inestable, con tormentas y lluvias aisladas y períodos breves de mejora.
Para el miércoles, Cisneros anticipa una mañana fresca, con restos de nubosidad en el noreste y el este. En la tarde, el tiempo será templado a ligeramente cálido, con cielo despejado, pero se prevé un marcado descenso de temperatura hacia la noche.