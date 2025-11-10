Dólar
CLIMA

Meteorólogo anuncia semana con temperaturas "agradables" pero con dos frentes fríos que traerán lluvias: los detalles

Según el meteorólogo Guillermo Ramis, tanto el miércoles como el fin de semana podrían registrarse lluvias a causa del pasaje de frentes fríos

10 de noviembre 2025 - 9:33hs
El especialista dijo que en términos de temperatura la semana será agradable

El especialista dijo que en términos de temperatura la semana será "agradable"

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó este lunes en Informativo Sarandí que la semana será “agradable” en materia de temperaturas, pero con dos momentos de inestabilidad marcados: lluvias el miércoles y un frente frío entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, que puede generar bajas temperaturas e incluso heladas agropecuarias en algunas zonas del país.

La semana desde el punto de vista de temperaturas está agradable”, dijo Ramis al iniciar su informe. Sin embargo, aclaró que el miércoles “tenemos lluvia, pasa un frente frío” y que hacia el fin de semana volverá la inestabilidad: “El sábado de noche y el domingo de mañana tenemos lluvia porque el domingo en la madrugada pasa otro frente frío”.

Fin de semana con lluvias y heladas agropecuarias

El especialista advirtió sobre un marcado descenso de las temperaturas en el sudeste y este del país. Consultado por las probabilidades de que esto ocurra, estimó que “anda rondando el 70%”.

Ramis aclaró que no se trataría de una helada común para esta época del año: “A esta altura de partido, esperar una helada meteorológica sería demasiado. Pero helada agro sí, seguro, en el sudeste y este del país”.

El pronóstico día por día

Ramis detalló las temperaturas previstas para Montevideo entre el lunes 14 y el domingo 18:

  • Lunes: mínima 14 °C, máxima 24 °C, “soleado”.

  • Martes: mínima 14 °C, máxima 28 °C, “algo nuboso”.

  • Miércoles: mínima 17 °C, máxima 23 °C, “nuboso con lluvia”, con el pasaje de un frente frío.

  • Jueves: mínima 15 °C, máxima 25 °C, “soleado”.

  • Viernes: mínima 16 °C, máxima 27 °C, “soleado”.

  • Sábado: mínima 17 °C, máxima 29 °C, “con lluvia en la noche, nuboso”.

  • Domingo: mínima 22 °C, máxima 18 °C, “nuboso con lluvia en la madrugada, pasa un frente frío”.

