/ Nacional / POLICIALES

Operativo en Casabó por robo millonario a cambio de Colón: varios detenidos e intervención del Ejército por un falso explosivo

El supuesto explosivo de construcción casera estaba armado con un contenedor de cartón, un teléfono celular y varios cables

10 de noviembre 2025 - 10:53hs
FocoUy

FocoUy

Foto: FocoUy

La Policía llevó adelante este lunes por la mañana un operativo para arrestar a los delincuentes que, el 21 de octubre, rapiñaron la recaudación de un cambio del barrio Colón de Montevideo.

Los efectivos allanaron una casa de la calle Marruecos del barrio Casabó de Montevideo y lograron detener a cuatro personas, informó Subrayado. En el lugar incautaron droga y municiones.

En la vivienda había un supuesto explosivo de construcción casera armado con un contenedor de cartón, un teléfono celular y varios cables.

Al lugar llegó personas de la Brigada de Explosivos del Ejército para intervenir. Finalmente, se concluyó que se trataba de un artefacto simulado, informaron desde el Ejército a El Observador.

El crimen

El crimen investigado ocurrió el martes 21 de octubre en la mañana, cuando los ladrones abordaron a dos trabajadores de 64 y 67 años que se trasladaban en una camioneta por Eduardo Raíz y 19 de Junio, a tres cuadras del comercio ubicado en las avenidas Garzón y Lezica.

Los ladrones se movilizaban en una camioneta blanca. Tres de ellos se bajaron y, vestidos de negro y encapuchados, amenazaron con armas largas a los trabajadores.

Los hicieron bajar del vehículo, los redujeron en el piso y los golpearon con la culata de las armas. Ninguno sufrió heridas de gravedad.

Luego, les hurtaron dos bolsos con dinero. En uno había $1.300.000 y en el otro $30.000. También se llevaron una pistola 9 milímetros que portaba uno de los trabajadores y ambos celulares.

