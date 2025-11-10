Campaña de búsqueda de nietos de Abuelas de Plaza de Mayo: así es el proceso de investigación

El colectivo argentino Abuelas de Plaza de Mayo y la Red por el Derecho a la Identidad anunció la semana pasada una campaña para la búsqueda de nietos de detenidos desaparecidos que se encuentren en territorio uruguayo. Macarena Gelman , representante de la red en Uruguay, brindó detalles sobre el proceso de búsqueda.

El anuncio de la campaña se realizó en el Teatro Solís con representantes de ambos colectivos .

Hasta ahora la Red por el Derecho a la Identidad no tenía presencia en Uruguay , pero sí en distintos puntos de Argentina, España, Francia, Italia, Estados Unidos y Canadá, según señala el portal de Presidencia de la República.

En entrevista con Desayunos Informales, Macarena Gelman , hija de María Claudia García de Gelman , argentina desaparecida en Uruguay durante el plan Cóndor, se refirió a la llegada de la campaña de búsqueda de nietos al país y explicó como funciona este mecanismo .

Según esta, el proceso comienza con una entrevista a distancia entre el colectivo de Abuelas y la persona interesada, siempre y cuando cumpla con el requisito de haber nacido entre 1975 y 1983, años entre los que tuvo lugar la dictadura en Argentina.

Después se lleva adelante una "investigación más que documental" y si no se logra realiza una conexión, se pasa a hacer un "análisis genético" que se lo compara con el Banco Nacional de Datos Genéticos en Argentina, que es el que tiene "las muestras de todos los grupos familiares que hasta ahora han denunciado que mujeres embarazadas fueron secuestradas".

Cada vez que se incorpora la muestra de una nueva víctima desaparecida, se vuelve a chequear con las muestras que no encontraron coincidencia para que así se garantice que "ya sea al día de hoy o en el futuro, la persona pueda ser identificada".

El contacto inicial viene por parte de los interesados, quienes podrán comenzar la comunicación escribiendo al mail: [email protected].

Luego, la red deriva el caso de la persona, con su consentimiento, a abuelas y estas coordinan la entrevista inicial.