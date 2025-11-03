Abuelas de Plaza de Mayo lanza campaña de búsqueda de nietos en Uruguay

Marcha por los desaparecidos. Archivo

La organización Abuelas de Plaza de Mayo y la Red por el Derecho a la Identidad Uruguay lanzaron una campaña de búsqueda de nietos y nietas víctimas del terrorismo de Estado que se encuentren en territorio uruguayo.

El anuncio se realizó en el Teatro Solís con representantes de ambos colectivos, entre ellos Macarena Gelman, hija de detenidos y desaparecidos.

Hasta ahora la Red por el Derecho a la Identidad no tenía presencia en Uruguay, pero sí en distintos puntos de Argentina, España, Francia, Italia, Estados Unidos y Canadá, según señala el portal de Presidencia de la República.

Su objetivo es dar difusión y promover el derecho a la identidad, mientras que brinda orientación a personas que tengan dudas sobre su identidad o quieran aportar información relativa a casos de víctimas del terrorismo de Estado.

La pata local de la organización ya cuenta con perfiles en redes sociales donde llama a las personas nacidas entre 1975 y 1983 que tengan dudas sobre su identidad a contactarse con el grupo.