Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Martes:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / DESAPARECIDOS

Abuelas de Plaza de Mayo lanza campaña de búsqueda de nietos en Uruguay

La campaña se lanzó junto a la Red por el Derecho a la Identidad que llamó a personas nacidas entre 1975 y 1983 que tengan dudas sobre su identidad

3 de noviembre 2025 - 20:10hs
Marcha por los desaparecidos. Archivo

Marcha por los desaparecidos. Archivo

La organización Abuelas de Plaza de Mayo y la Red por el Derecho a la Identidad Uruguay lanzaron una campaña de búsqueda de nietos y nietas víctimas del terrorismo de Estado que se encuentren en territorio uruguayo.

El anuncio se realizó en el Teatro Solís con representantes de ambos colectivos, entre ellos Macarena Gelman, hija de detenidos y desaparecidos.

Hasta ahora la Red por el Derecho a la Identidad no tenía presencia en Uruguay, pero sí en distintos puntos de Argentina, España, Francia, Italia, Estados Unidos y Canadá, según señala el portal de Presidencia de la República.

Más noticias
Mujer embarazada. 
JUSTICIA

Imputaron a una abogada y una auxiliar de servicio en Artigas por intentar apropiarse de un bebé

Ruben Martínez Huelmo. Archivo
POLÍTICA

Murió el exsenador Rubén Martínez Huelmo a los 76 años

Su objetivo es dar difusión y promover el derecho a la identidad, mientras que brinda orientación a personas que tengan dudas sobre su identidad o quieran aportar información relativa a casos de víctimas del terrorismo de Estado.

Temas:

Desaparecidos Abuelas de Plaza de Mayo Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Brayan Cortés
POSICIONES

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, con Peñarol campeón, y la Tabla Anual a falta de una fecha

Elon Musk lanza Grokipedia: así retrata a Uruguay su nueva enciclopedia
inteligencia artificial

Elon Musk lanza Grokipedia: así retrata a Uruguay su nueva enciclopedia

 Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-1 Defensor Sporting: con dos goles de Lucas Hernández, el aurinegro ganó de atrás y es campeón del Torneo Clausura

Cardama
ESPAÑA

Caso Cardama: notario español que figura en certificado de EuroCommerce presentó denuncia en España por falsificación de firma

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos