IM comienza a retirar contenedores de la calle para pasar a recipientes intradomiciliarios: en qué barrios se aplicará

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou , informó este lunes que en "poquitos días" se comenzarán a retirar los contenedores de las calles del "casco histórico" del barrio Cerro de Montevideo .

Este será el primer barrio de la capital donde se aplicará esta medida impulsada por la nueva administración y que tiene como objetivo reducir la basura esparcida en la vía pública.

Entrevistado en Informativo Sarandí, Herou contó que el barrio Capurro será el segundo donde se aplicará esta medida.

"El año que viene vamos a seguir en gran parte de Montevideo y estoy convencido de que esos cambios van a permitir que el barrio mejore notoriamente la limpieza y que podamos avanzar con el otro objetivo que es clasificar y recuperar materiales para valorizarlos", dijo. Contó, además, que en el barrio Carrasco se instalarán los contenedores intradomiciliarios "entre hoy y febrero".

Herou estimó que "cerca del 60% de la población" va a tener un contenedor en su casa o complejo habitacional. "Otros van a estar en la vía pública porque hay zonas que no hay condiciones para entregar equipamiento domiciliario", explicó.

Durante la campaña, el entonces candidato a intendente Mario Bergara detalló en su plan de limpieza qué aplicaría en cada barrio. En la mayoría, se implementarán los contenedores intradomiciliarios, pero en algunos de alta densidad poblacional, como el Centro, Cordón, Pocitos y Punta Carretas, seguirá habiendo contenedores en las calles.

La "locura" de los motocarros

Actualmente, cuando hay basura desparramada fuera del contenedor, un trabajador en motocarro llega al lugar para limpiar.

"Tenemos más de 80 motocarros, tenemos camiones de distinto tipo que están todo el día en la ciudad limpiando el entorno de los contenedores. Estas son de las cosas que esperamos minimizar a partir del año que viene con la eliminación paulatina de los contenedores públicos. Es una locura, es una locura y tiene un costo que no es razonable. Por eso la experiencia nos muestra que eliminar contenedores de la vía pública es una buena solución y es lo que vamos a hacer", dijo.