Montevideo City Torque 0-2 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó claramente por el Torneo Clausura, aunque no le alcanzó para igualar la punta de la Tabla Anual

Peñarol venció 2-0 a Montevideo City Torque este domingo en el Estadio Centenario por la última fecha del Torneo Clausura y perdió toda esperanza de alcanzar la definición de la Tabla Anual ya que en el Parque Franzini, Defensor Sporting no pudo vencer a Nacional.
