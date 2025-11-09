Dólar
El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Montevideo City Torque 0-2 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó claramente por el Torneo Clausura, aunque no le alcanzó para igualar la punta de la Tabla Anual

Peñarol derrotó bien a Montevideo City Torque 2-0 en la última fecha del Torneo Clausura, en el que el equipo de Diego Aguirre buscaba llegar a la definición de la Tabla Anual, pero no le alcanzó

9 de noviembre 2025 - 18:31hs
Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

FOTO: @OficialCAP
Jesús Trindade de Peñarol saluda a Pedro Milans en el partido ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

Jesús Trindade de Peñarol saluda a Pedro Milans en el partido ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

FOTO: Enzo Santos/FocoUy
Javier Méndez de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

Javier Méndez de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

FOTO: Enzo Santos/FocoUy
Montevideo City Torque y Peñarol por el Torneo Clausura

Montevideo City Torque y Peñarol por el Torneo Clausura

FOTO: Enzo Santos/FocoUy
Stiven Muhlethaler de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

Stiven Muhlethaler de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

FOTO: @LigaAUF

EN VIVO

Peñarol venció 2-0 a Montevideo City Torque este domingo en el Estadio Centenario por la última fecha del Torneo Clausura y perdió toda esperanza de alcanzar la definición de la Tabla Anual ya que en el Parque Franzini, Defensor Sporting no pudo vencer a Nacional.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Embed

Live Blog Post

Final del partido: Peñarol ganó 2-0

Peñarol le ganó 2-0 a Montevideo City Torque sin problemas y con mejor juego.

Live Blog Post

Minuto 90: se juegan 2' de adición

Se disputan 2 minutos de tiempo añadido.

Live Blog Post

Minuto 89: amarilla en Montevideo City Torque

Lucas Duré fue amonestado.

Live Blog Post

Minuto 83: cambio en Peñarol

Entró Alejo Cruz por Damián Suárez en Peñarol.

Live Blog Post

Minuto 80: dos cambios en Montevideo City Torque

En los locales entraron Lucas Duré y Lucas Pino por Busquets y Walter Núñez.

Live Blog Post

Minuto 76: cambio en Peñarol

En Peñarol entró Kevin Rodríguez por Muhlethaler.

Live Blog Post

Minuto 68: dos cambios en Montevideo City Torque

En los locales entraron Kevin Arévalo y Bautista Kociubinski por Paulo Siles y Obregón.

Live Blog Post

Minuto 65: amarilla en Montevideo City Torque

Fue amonestado Santiago Costa en los celestes.

Live Blog Post

Minuto 64: dos variantes en Peñarol

Dos cambios en Peñarol: entraron Emanuel Gularte y Diego García por Nahuel Herrera y Jaime Báez, respectivamente.

Live Blog Post

Minuto 61: gol de Peñarol: ¡Arezo!

Gran asistencias de Leonardo Fernández para que Matías Arezo anotara el segundo.

Live Blog Post

Minuto 54: increíble gol marró Báez

Jaime Báez tuvo el segundo tras atajada de Franco Torgnascioli, pero se lo perdió de manera insólita.

Live Blog Post

Minuto 48: cambio en Montevideo City Torque

Entró Santiago Costa por Diogo Guzmán en Montevideo City Torque.

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo en el Centenario con una variante en Peñarol

En Peñarol ingresó Damián Suárez por Gastón Silva y comenzó el segundo período.

Live Blog Post

Final del primer tiempo: Peñarol gana 1-0

Los aurinegros hicieron poco más que su rival y vencen 1-0.

Live Blog Post

Minuto 45: se juega 1' de adición

El árbitro dio 1 minuto de tiempo añadido.

Live Blog Post

Minuto 41: sigue siendo pobre el rendimiento de ambos

Muy poco se ha visto hasta el momento por parte de los dos equipos.

Live Blog Post

Minuto 37: Peñarol trata de adueñarse de la pelota

Peñarol le deja hacer el gasto al rival, pero intenta igualmente adueñarse del balón.

Live Blog Post

Minuto 33: amarilla en Peñarol

Gastón Silva recibió la amonestación por una falta.

Live Blog Post

Minuto 25: gol de Peñarol: ¡Agüero en contra!

Desbordó Gastón Silva por izquierda y Agüero se anotó en contra.

Live Blog Post

Minuto 19: buena llegada de Muhlethaler

Stiven Muhlethaler llegó bien por derecha, pero cuando fue a definir, apareció Eduardo Agüero la tiró al córner.

Live Blog Post

Minuto 17: amarilla en Montevideo City Torque

Franco Pizzichillo vio la amonestación en los locales.

Live Blog Post

Minuto 17: el partido cayó en un pozo

Luego de un inicio atractivo, ahora el encuentro se hizo muy tedioso y con poco fútbol.

Live Blog Post

Minuto 8: gran atajada de Cortés

Brayan Cortés salvó su arco ante la llegada de Esteban Obregón.

Live Blog Post

Minuto 4: probó Arezo y atajó bien Torgnascioli

Matías Arezo probó de afuera y Franco Torgnascioli atajó muy bien.

Live Blog Post

Minuto 3: fiel a su estilo, Montevideo City Torque tiene más la pelota

El conjunto local es el dueño del balón en los primeros minutos.

Live Blog Post

Comenzó el partido en el Centenario

Ya juegan Montevideo City Torque vs Peñarol en el Centenario.

Live Blog Post

Salieron ambos equipos junto a los árbitros

Los dos equipos están ya en la cancha junto a los árbitros.

Live Blog Post

Sigue entrando público al Centenario

La gente sigue ingresando a las tribunas del Estadio Centenario a poco de que inicie el encuentro.

Live Blog Post

Se prendieron los regadores en el Centenario

Previo a que salgan los dos equipos y los árbitros, se encendieron los regadores en el Estadio Centenario.

Live Blog Post

Peñarol también volvió a su vestuario

Los carboneros ya se encuentran en su camarín para los últimos aprontes.

Live Blog Post

Montevideo City Torque volvió a su vestuario

Ya terminó la preparación previa de los locales en el Centenario.

Live Blog Post

Dos ausencias por suspensión en Peñarol

Eric Remedi e Ignacio Sosa no estarán en este partido, debido a que recibieron su quinta tarjeta amarilla.

Live Blog Post

Peñarol ya está en el césped para el calentamiento

Ahora llegó el momento de la salida de Peñarol al césped del Centenario para el calentamiento previo.

Live Blog Post

Los celestes salieron a hacer el calentamiento previo

El plantel de Montevideo City Torque ya está en el césped del Centenario con el calentamiento previo.

Live Blog Post

Montevideo City Torque ya tiene a sus 11 titulares

Este es el equipo titular de Montevideo City Torque:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MvdCityTorque/status/1987590512820289709?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Los jugadores de Montevideo City Torque, salieron a ver cómo estaba el césped del Centenario

Previo al calentamiento, varios futbolistas del local, salieron a recorrer el césped del escenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MvdCityTorque/status/1987583051635847550?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Peñarol está confirmado y con sorpresas

Las sorpresas de Diego Aguirre son el ingreso de Gastón Silva al lateral izquierdo, Jaime Báez de delantero junto a Arezo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1987588641703575914?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Así luce el camarín de los locales

Montevideo City Torque ya tiene todo listo en su vestuario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MvdCityTorque/status/1987575080260350108?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Montevideo City Torque también llegó al Centenario

El local ya se encuentra en el escenario para enfrentar a Peñarol.

Live Blog Post

El vestuario de Peñarol ya está listo

Los utileros aurinegros ya tienen todo pronto en el vestuario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1987574074277613957?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Peñarol ya llegó al Estadio Centenario

Los aurinegros ya se encuentran en el escenario para enfrentar a Montevideo City Torque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1987585271479804067?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Estos son los convocados de Diego Aguirre en Peñarol

Peñarol tiene a estos convocados:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1987550575982940244?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Por dónde ver el partido Montevideo City Torque vs Peñarol

El encuentro se puede ver en VTV Plus y en streaming, en Disney +.

Live Blog Post

Esteban Ostojich será el árbitro del partido

El juez del encuentro será Esteban Ostojich.

20250920 Esteban Ostojich Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (7)
Esteban Ostojich

Esteban Ostojich

Live Blog Post

Comienza la cobertura de Montevideo City Torque vs Peñarol

Aquí se inicia la cobertura de Referí del partido entre Montevideo City Torque vs Peñarol.

