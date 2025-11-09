Darwin Núñez otra vez no estará en los partidos de la selección uruguaya de la fecha FIFA, mientras que Nicolás De la Cruz hizo un pedido especial

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay

La selección uruguaya se sigue aprontando de a poco para jugar los dos partidos de la doble fecha FIFA de noviembre contra dos de los tres organizadores del Mundial 2026, ante México y Estados Unidos, y la avanzada y el cuerpo técnico ya viajaron a tierras aztecas. Darwin Núñez no llegará por lesión, en tanto Nicolás De la Cruz pidió para no ser citado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La celeste enfrentará a los mexicanos y a los estadounidenses el 15 y 18 de este mes en Torreón y Tampa, respectivamente, en el marco de la doble fecha FIFA.

Como informó el pasado viernes Referí, Marcelo Bielsa tuvo la buena noticia de que Federico Valverde, quien había terminado con una pequeña lesión el pasado martes en Anfield Road ante Liverpool con Real Madrid por la Champions League, ya está bien y puede jugar con la celeste.

FÚTBOL SALA Los aplausos de los jugadores tricampeones del mundo con Palma Futsal a los más de 1.500 hinchas de Peñarol que fueron a España: "Una afición ejemplar"

FÚTBOL La decisión de Peñarol en caso de superar a Liverpool y que deba jugar finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

También se conocieron los horarios de los partidos que serán a la hora 23 uruguaya el primero contra México, y a las 21 contra Estados Unidos.

Sin Darwin ni De la Cruz

Darwin Núñez estuvo afuera de su equipo Al-Hilal de Arabia Saudita en los últimos tres partidos.

Según pudo saber Referí, tiene una lesión de rodilla que le llevará un tiempo más.

De esa manera, no estará en estos dos partidos de fecha FIFA de noviembre, como ya no estuvo -también por lesión- en los de octubre ante República Dominicana y Uzbekistán.

Por su parte, según informó Globoesporte en Brasil, Nicolás De la Cruz de Flamengo "pidió a la selección uruguaya que no fuera convocado para la fecha FIFA".

Según informa el importante medio brasileño, Flamengo gestionó cuidadosamente la carga de trabajo del uruguayo, ya que sufrió problemas en ambas rodillas durante esta temporada.

Así, Nicolás De la Cruz, quien ya no había estado por lesión en los encuentros de octubre, tampoco estará en estos de noviembre junto a la celeste.