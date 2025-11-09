Federico Valverde se resintió y seguramente será baja otra vez para la selección uruguaya, en tanto hubo otro lesionado que no viajará a la fecha FIFA de noviembre
La celeste sigue sumando bajas de cara a los partidos ante México y Estados Unidos
9 de noviembre 2025 - 14:57hs
El gesto de dolor de Federico Valverde casi al término del partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid por LaLiga de España
Federico Valverde volvió a ser titular este domingo en la visita de Real Madrid a Rayo Vallecano por una nueva fecha de LaLiga de España que terminó con un pálido 0-0 en un encuentro en el que se vio muy poco fútbol y acciones de gol.
No obstante, se tomó el isquiotibial derecho e hizo una mueca de dolor, por lo que dejó la cancha y su lugar lo ocupó el inglés Trent Alexander-Arnold, quien está volviendo de a poco tras su lesión.
De esa manera, Valverde se perderá los dos partidos de la fecha FIFA de noviembre ante Estados Unidos y México que comienzan a jugarse el sábado que viene. Vale recordar que ya se había perdido los dos del mes de octubre ante República Dominicana y Uzbekistán.
Por otra parte, Marcelo Saracchi fue titular este domingo en la victoria 4-0 de Celtic Glasgow ante Kilmarnock por la Liga de Escocia, pero salió lesionado a los 22 minutos y de esa manera, tampoco estará en esta fecha FIFA.