Federico Valverde se resintió y seguramente será baja otra vez para la selección uruguaya, en tanto hubo otro lesionado que no viajará a la fecha FIFA de noviembre

La celeste sigue sumando bajas de cara a los partidos ante México y Estados Unidos

9 de noviembre 2025 - 14:57hs
El gesto de dolor de Federico Valverde casi al término del partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid por LaLiga de España

El gesto de dolor de Federico Valverde casi al término del partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid por LaLiga de España

Federico Valverde volvió a ser titular este domingo en la visita de Real Madrid a Rayo Vallecano por una nueva fecha de LaLiga de España que terminó con un pálido 0-0 en un encuentro en el que se vio muy poco fútbol y acciones de gol.

Valverde se resintió y Saracchi salió lesionado

Federico Valverde jugó sin problemas hasta el minuto 85 de este empate entre Real Madrid y Rayo Vallecano.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
FÚTBOL

La decisión de Peñarol en caso de superar a Liverpool y que deba jugar finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Montevideo City Torque 0-2 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó claramente por el Torneo Clausura, aunque no le alcanzó para igualar la punta de la Tabla Anual

No obstante, se tomó el isquiotibial derecho e hizo una mueca de dolor, por lo que dejó la cancha y su lugar lo ocupó el inglés Trent Alexander-Arnold, quien está volviendo de a poco tras su lesión.

valverde
Federico Valverde se tom&oacute; el isquiotibial derecho que se lesion&oacute; con Real Madrid ante Rayo Vallecano por LaLiga de Espa&ntilde;a

Federico Valverde se tomó el isquiotibial derecho que se lesionó con Real Madrid ante Rayo Vallecano por LaLiga de España

De esa manera, Valverde se perderá los dos partidos de la fecha FIFA de noviembre ante Estados Unidos y México que comienzan a jugarse el sábado que viene. Vale recordar que ya se había perdido los dos del mes de octubre ante República Dominicana y Uzbekistán.

Uruguay ante República Dominicana / Marcelo Saracchi
Marcelo Saracchi

Marcelo Saracchi

Por otra parte, Marcelo Saracchi fue titular este domingo en la victoria 4-0 de Celtic Glasgow ante Kilmarnock por la Liga de Escocia, pero salió lesionado a los 22 minutos y de esa manera, tampoco estará en esta fecha FIFA.

A ellos hay que sumarle las bajas de Darwin Núñez y de Nicolás De la Cruz que informó Referí este domingo.

