CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas de los medios deportivos españoles a Federico Valverde que terminó lesionado en Real Madrid ante Liverpool por la Champions League

El uruguayo fue suplantado en el último minuto debido a que sufrió una lesión

4 de noviembre 2025 - 19:43hs
FOTO: AFP

Federico Valverde fue titular y jugó hasta el minuto 89 cuando fue sustituido en la derrota de visita de Real Madrid por 1-0 ante Liverpool por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League en Anfield Road, y terminó lesionado.

Los reds ganaron con un gol de cabeza del argentino Alexis Mac Allister.

Lo que dijo la prensa de Madrid sobre Valverde

Federico Valverde volvió a jugar como lateral derecho, además de ser nuevamente el capitán.

Según el diario deportivo Marca, "PRIMERA PARTE: Un centrocampista más con el balón. Metiéndose por dentro para crear superioridad en el inicio del ataque del Madrid. Muy atento y concentrado en las ayudas, sacando varios balones comprometidos y acudiendo a coberturas para corregir desequilibrios defensivos. NOTA: 6".

Y añade: "SEGUNDA PARTE: Limitado a defender, sin opciones de explotar su poderosa zancada para sorprender por banda. Con la salida de Trent pasó a su posición natural en el centro del campo. Se fue 'tocado' (lesionado) en la recta final del partido. NOTA FINAL: 5".

Federico Valverde de Real Madrid marca a Mohamed Salah de Liverpool por la Champions League

Por su parte, el diario deportivo As, se explayó con el rendimiento de Valverde.

"Todo espíritu. No fueron los costados los sufridores, sino la zona central. Porque tanto él como Carreras estuvieron firmes. Trató de incrustarse en la construcción, pero pronto hubo de ponerse el traje de lateral para dejar el de centrocampista. Acabó tocado (lesionado)", escribieron en este medio.

