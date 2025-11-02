Un medio deportivo de España dice que "Valverde es un lateral galáctico" en Real Madrid, y ya jugó 24 partidos en esa posición

Federico Valverde jugó nuevamente este sábado como lateral derecho en la victoria por goleada de Real Madrid sobre Valencia por 4 a 0. El uruguayo nuevamente cumplió el pedido de su técnico, Xabi Alonso, ante las lesiones de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, y lo hizo de muy buena manera.

El nivel del jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa sigue siendo superlativo, aún jugando en una posición que no es la suya y como él mismo dijo hace un mes, no le gusta.

"Una vez más, la versatilidad del uruguayo fue clave para el club blanco, obligado a reconfigurar su defensa ante la lesión de Dani Carvajal y la condición física de Trent, quien, pese a estar convocado, aún no se encuentra al cien por cien. En este contexto, el Guacho, como le apoda Bellingham en una de sus últimas stories de Instagram, se ha consolidado como la principal alternativa para ocupar esa demarcación", comienza diciendo.

Y agrega: "Con el encuentro ante Valencia, el futbolista charrúa acumula ya 24 partidos actuando en el lateral derecho. Su balance en esa posición es notable: solo ha sufrido cuatro derrotas, tres de ellas en Champions -frente a Chelsea (2-0), Liverpool (2-0) y Arsenal (3-0)- y la restante en las semifinales del Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, en aquel doloroso 4-0 contra el PSG. De esos 24 compromisos, 12 corresponden a LaLiga, 10 a la Champions League, uno al Mundial de Clubes y otro a la Copa del Rey. En total, suma dos goles y cinco asistencias desde esa posición".

GETAFE (COMUNIDAD DE MADRID), 19/10/2025.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports que Getafe y Real Madrid disputan hoy domingo en el Coliseum, en Getafe (Comunidad de Madrid). Federico Valverde defendiendo a Real Madrid FOTO: EFE

Más adelante en la nota el importante medio español expresa que "ante Valencia, el Halcón volvió a desplegar sus alas. Participó activamente en ataque con cuatro remates (uno al arco, uno desviado y dos bloqueados) y fue además pieza clave en la elaboración del juego, siendo el tercer jugador de Real Madrid con más toques de balón (97), solo por detrás de Álvaro Carreras (122) y Jude Bellingham (106)".

"Valverde ha demostrado que, incluso fuera de su posición natural, rinde con eficacia y jerarquía. Su entrega, polivalencia y consistencia han convertido al ‘8’ en algo más que un recurso circunstancial: un lateral galáctico al servicio de Real Madrid", finaliza.