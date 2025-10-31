El susto y el insulto de Federico Valverde tras la sorpresa que se llevó luego del entrenamiento de Real Madrid

Federico Valverde se prepara junto a sus compañeros de Real Madrid, para jugar un nuevo compromiso por LaLiga de España este sábado desde la hora 17 en el Estadio Santiago Bernabéu contra Valencia, para seguir manteniendo la diferencia en la punta de la tabla de posiciones.

El uruguayo seguirá jugando como lateral derecho, como lo ha venido haciendo en casi todos los partidos desde que Xabi Alonso es técnico merengue, sobre todo, debido a las lesiones de Dani Carvajal y de Trent Alexander-Arnold, el excompañero de Darwin Núñez en Liverpool de Inglaterra.

Valverde también se apronta para visitar justamente Anfield Road la semana que viene, cuando enfrenten a los reds por una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League.

Federico Valverde entrenó sin inconvenientes este viernes en la Ciudad Deportiva de Real Madrid en Valdebebas.

Pero cuando termino la práctica, el club le jugó una broma tanto a él como al resto de sus compañeros.

Debido a que este viernes se celebra Halloween en distintos países del mundo, los merengues se quisieron sumar al mismo.

Entonces a Valverde y a sus compañeros, le mostraron una cajita que debían abrir.

El uruguayo fue el primero de todos. "¿Qué es eso?", le preguntó a quien portaba esa cajita.

Cuando la abrió, salió una enorme tarántula de juguete y Valverde se asustó, al tiempo que lanzó un insulto al aire.

Otros compañeros también corrieron la misma suerte, aunque también hubo algunos que conocían el truco y no llegaron a tanto.