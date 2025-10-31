Dólar
ESPAÑA

El susto y el insulto de Federico Valverde tras la sorpresa que se llevó luego del entrenamiento de Real Madrid

El uruguayo se prepara para jugar este sábado ante Valencia como local en el Estadio Santiago Bernabéu por LaLiga de España

31 de octubre 2025 - 17:46hs

Federico Valverde se prepara junto a sus compañeros de Real Madrid, para jugar un nuevo compromiso por LaLiga de España este sábado desde la hora 17 en el Estadio Santiago Bernabéu contra Valencia, para seguir manteniendo la diferencia en la punta de la tabla de posiciones.

El uruguayo seguirá jugando como lateral derecho, como lo ha venido haciendo en casi todos los partidos desde que Xabi Alonso es técnico merengue, sobre todo, debido a las lesiones de Dani Carvajal y de Trent Alexander-Arnold, el excompañero de Darwin Núñez en Liverpool de Inglaterra.

Valverde también se apronta para visitar justamente Anfield Road la semana que viene, cuando enfrenten a los reds por una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League.

El susto de Valverde

Federico Valverde entrenó sin inconvenientes este viernes en la Ciudad Deportiva de Real Madrid en Valdebebas.

cuarto dia de juicio a diego garcia en argentina por la joven que lo denuncio de abuso sexual: declaro el uruguayo, psicologos, no citaran a los jugadores testigos de estudiantes y cambio la fecha de los alegatos
PEÑAROL

Cuarto día de juicio a Diego García en Argentina por la joven que lo denunció de abuso sexual: declaró el uruguayo, psicólogos, no citarán a los jugadores testigos de Estudiantes y cambió la fecha de los alegatos

Hinchas de Peñarol
PEÑAROL

Los hinchas y socios de Peñarol agotaron tres tribunas y lo quieren volver a ver campeón este domingo ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Pero cuando termino la práctica, el club le jugó una broma tanto a él como al resto de sus compañeros.

Debido a que este viernes se celebra Halloween en distintos países del mundo, los merengues se quisieron sumar al mismo.

Entonces a Valverde y a sus compañeros, le mostraron una cajita que debían abrir.

El uruguayo fue el primero de todos. "¿Qué es eso?", le preguntó a quien portaba esa cajita.

Cuando la abrió, salió una enorme tarántula de juguete y Valverde se asustó, al tiempo que lanzó un insulto al aire.

Otros compañeros también corrieron la misma suerte, aunque también hubo algunos que conocían el truco y no llegaron a tanto.

