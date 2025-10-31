Cuarto día de juicio a Diego García en Argentina por la joven que lo denunció de abuso sexual: declaró el uruguayo, psicólogos, no citarán a los jugadores testigos de Estudiantes y cambió la fecha de los alegatos

Diego García de Peñarol, participó este viernes de la cuarta audiencia en el juicio oral que afronta en la ciudad de La Plata, debido a la acusación que pesa sobre él sobre un presunto abuso sexual con acceso carnal hacia una mujer que lo denunció hace cuatro años.

El extremo de los carboneros, quien ya se perdió la final de la Copa AUF Uruguay del pasado miércoles por encontrarse justamente en Argentina, fue denunciado a comienzos de 2021 en una fiesta organizada en una casa quinta de las afueras de la citada ciudad argentina, cuando él defendía a Estudiantes.

Diego García fue acusado por abuso sexual con acceso carnal por una joven que entonces jugaba en el mismo club, pero en otra disciplina deportiva.

Diego García debió comparecer nuevamente este viernes en el juzgado penal de La Plata en lo que fue la cuarta audiencia del juicio que se lleva a cabo en su contra.

BRASIL El intercambio entre Diego Lugano y Felipe Melo en el que este le comentó por qué admira a los jugadores uruguayos

PEÑAROL Los hinchas y socios de Peñarol agotaron tres tribunas y lo quieren volver a ver campeón este domingo ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Previamente, este jueves, el futbolista uruguayo debió escuchar a los psicólogos presentados.

"Durante la audiencia declararon los psicólogos de parte del acusado y una psiquiatra de la Asesoría Pericial, quien intervino en las evaluaciones oficiales de la causa. Sus exposiciones se sumaron al cuerpo probatorio que analiza el juez Ezequiel Medrano del Tribunal Oral en lo Criminal V, encargado de definir si el exfutbolista deberá enfrentar una condena efectiva por el delito que se le imputa", informó el diario 0221 de La Plata.

Por su parte, este viernes declararon las psicólogas vinculadas a la víctima. Según informó el diario 0221 de La Plata, estuvieron "la profesional particular que la acompaña desde el inicio del proceso y la perito de parte. Ambas fueron citadas para brindar su mirada sobre las consecuencias psicológicas del hecho denunciado y la evolución de la joven desde la agresión hasta la actualidad".

La psicóloga que atiende a la joven denunciante, según supo Referí, dijo que está con ataque de pánico hace cuatro meses.

Pero según pudo saber Referí, también lo hizo el propio Diego García.

Según el abogado de Clara, la joven denunciante, Marcelo Peña, el jugador de Peñarol manifestó que entró en forma voluntaria con la chica, le dijo que no tenía protección y estaba todo bien. La mujer habla de un empujón y un posterior acceso carnal, que García eyaculó, le dio unas toallas para limpiarse y se fue. Ella quedó en la ducha escondida.

A su vez, Diego García no aceptó preguntas de la defensa. En principio también se había negado a declarar, tiene derecho a no hacerlo.

Él manifiesta que acordaron que él salía primero, y después ella. Dice que días después le habla un dirigente y se entera de lo sucedido, pero chats con los jugadores dicen que ya estaba preocupado ese mismo día.

A diferencia de lo previsto inicialmente, la mayoría de los futbolistas que integraban el plantel de Estudiantes de La Plata entonces cuando se realizó la fiesta, finalmente no irán a declarar.

Como informó Referí, uno de los 12 testigos que iba a tener Diego García, era el futbolista uruguayo Martín Cauteruccio, quien entonces jugaba en Estudiantes y participó de la fiesta.

Se resolvió incorporar las declaraciones que realizaron durante la etapa de instrucción, en particular la del jugador Braian Sarmiento, señalada como una de las más relevantes en cuanto a información sobre lo sucedido en la citada fiesta.

Los alegatos, que en principio iban a ser este viernes, quedaron para el próximo miércoles y "serán decisivos (para que el juez que lleva a cargo la causa, pueda resolver)para conocer las posiciones finales de la fiscalía, la querella y la defensa antes del veredicto que definirá el futuro judicial del exfutbolista de Estudiantes".

Diego García no tiene por qué estar presente en los alegatos, por lo que seguramente en las próximas horas vuelva a Montevideo.