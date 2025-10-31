El intercambio entre Diego Lugano y Felipe Melo en el que este le comentó por qué admira a los jugadores uruguayos
Los dos exjugadores viven en Brasil y el excapitán de la selección uruguaya es panelista de ESPN en ese país
Felipe Melo
Palmeiras consiguió un histórico 4-0 jugando como local en el Allianz Parque este jueves a la noche y eliminó a Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador de las semifinales de la Copa Libertadores de América, luego de haber perdido 3-0 en el encuentro de ida jugado en la altura, por lo que accedió una vez más a la final del certamen.
Ni bien terminó el partido con goleada de Palmeiras y su pasaje a la final de la Copa Libertadores de América de este jueves a la noche en San Pablo, Diego Lugano le contestó unas palabras en su cuenta de X (ex Twitter), a Felipe Melo.
"¿Sabés por qué admiro tanto a los uruguayos, Diego Lugano? Porque, al igual que yo, juegan con garra. Y siempre con responsabilidad”, escribió Felipe Melo.
Un rato después, Diego Lugano le contestó al polémico exfutbolista brasileño.
"Me han juzgado por jugar con garra, pero ignoré esas críticas y me uní al equipo del juego limpio también, hermano. Igual que tú”.