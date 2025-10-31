El intercambio entre Diego Lugano y Felipe Melo en el que este le comentó por qué admira a los jugadores uruguayos

Palmeiras consiguió un histórico 4-0 jugando como local en el Allianz Parque este jueves a la noche y eliminó a Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador de las semifinales de la Copa Libertadores de América, luego de haber perdido 3-0 en el encuentro de ida jugado en la altura, por lo que accedió una vez más a la final del certamen.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

En el equipo paulista fue titular y disputó los 90 minutos de buena manera, el lateral izquierdo Joaquín PIquerez, en tanto que los otros uruguayos del plantel, Facundo Torres y Emiliano Martínez, estuvieron en el banco de suplentes.

Ahora, Palmeiras volverá a jugar la final contra Flamengo de los otros uruguayos, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz, Guillermo Varela y Matías Viña.

Al término de este histórico partido, se dio un intercambio entre Diego Lugano, quien es panelista de ESPN Brasil, y Felipe Melo, quien supo defender la camiseta del verdao paulista.

PEÑAROL Los dos goles, el primero, un golazo, que anotó Franco Escobar, flamante refuerzo de Peñarol para 2026, este año en la MLS de Estados Unidos; mirá los videos

PEÑAROL Los hinchas y socios de Peñarol agotaron tres tribunas y lo quieren volver a ver campeón este domingo ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Lo que se escribieron Diego Lugano y Felipe Melo

Ni bien terminó el partido con goleada de Palmeiras y su pasaje a la final de la Copa Libertadores de América de este jueves a la noche en San Pablo, Diego Lugano le contestó unas palabras en su cuenta de X (ex Twitter), a Felipe Melo.

"¿Sabés por qué admiro tanto a los uruguayos, Diego Lugano? Porque, al igual que yo, juegan con garra. Y siempre con responsabilidad”, escribió Felipe Melo.

felipe-melo-jpg..webp Felipe Melo

Un rato después, Diego Lugano le contestó al polémico exfutbolista brasileño.

"Me han juzgado por jugar con garra, pero ignoré esas críticas y me uní al equipo del juego limpio también, hermano. Igual que tú”.

Aquí se puede ver lo que se escribieron: