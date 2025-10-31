Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / BRASIL

El intercambio entre Diego Lugano y Felipe Melo en el que este le comentó por qué admira a los jugadores uruguayos

Los dos exjugadores viven en Brasil y el excapitán de la selección uruguaya es panelista de ESPN en ese país

31 de octubre 2025 - 15:01hs
Felipe Melo

Felipe Melo

Palmeiras consiguió un histórico 4-0 jugando como local en el Allianz Parque este jueves a la noche y eliminó a Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador de las semifinales de la Copa Libertadores de América, luego de haber perdido 3-0 en el encuentro de ida jugado en la altura, por lo que accedió una vez más a la final del certamen.

Ahora, Palmeiras volverá a jugar la final contra Flamengo de los otros uruguayos, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz, Guillermo Varela y Matías Viña.

Al término de este histórico partido, se dio un intercambio entre Diego Lugano, quien es panelista de ESPN Brasil, y Felipe Melo, quien supo defender la camiseta del verdao paulista.

Hinchas de Peñarol
PEÑAROL

Los hinchas y socios de Peñarol agotaron tres tribunas y lo quieren volver a ver campeón este domingo ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Franco Escobar festeja un gol para Houson Dynamo de la MLS
PEÑAROL

Los dos goles, el primero, un golazo, que anotó Franco Escobar, flamante refuerzo de Peñarol para 2026, este año en la MLS de Estados Unidos; mirá los videos

Lo que se escribieron Diego Lugano y Felipe Melo

Ni bien terminó el partido con goleada de Palmeiras y su pasaje a la final de la Copa Libertadores de América de este jueves a la noche en San Pablo, Diego Lugano le contestó unas palabras en su cuenta de X (ex Twitter), a Felipe Melo.

"¿Sabés por qué admiro tanto a los uruguayos, Diego Lugano? Porque, al igual que yo, juegan con garra. Y siempre con responsabilidad”, escribió Felipe Melo.

felipe-melo-jpg..webp
Felipe Melo
Felipe Melo

Un rato después, Diego Lugano le contestó al polémico exfutbolista brasileño.

"Me han juzgado por jugar con garra, pero ignoré esas críticas y me uní al equipo del juego limpio también, hermano. Igual que tú”.

Aquí se puede ver lo que se escribieron:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoLugano/status/1984063793828393346&partner=&hide_thread=false

Temas:

Copa Libertadores ESPN Diego Lugano Palmeiras Brasil Felipe Melo uruguayos

Seguí leyendo

Las más leídas

Hinchas de Peñarol
PEÑAROL

Peñarol fue multado por la petaca lanzada a Kevin Dawson y sus hinchas le generaron sanciones en todos los torneos de este 2025

Óscar Tabárez y el profe Herrera. (Archivo)
RECUERDOS

El Profe Herrera dijo que el Maestro Tabárez tenía "todo planificado" para una final en Sudáfrica, y no cree que Suárez "haya mordido" a Chiellini en 2014

Las mujeres a la Copa Libertadores femenina
FÚTBOL SALA

Peñarol en fútbol sala: Copa Libertadores en mujeres, clásico en varones y Copa Intercontinental donde esperan por mil hinchas

Tabaré González durante su etapa en Peñarol
LUTO

Falleció Tabaré González, zaguero campeón de América y del mundo con Peñarol en 1966

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos