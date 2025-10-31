El Profe Herrera dijo que el Maestro Tabárez tenía "todo planificado" para una final en Sudáfrica, y no cree que Suárez "haya mordido" a Chiellini en 2014

José "Profe" Herrera , expreparador físico del cuerpo técnico de Óscar Washington Tabárez durante su etapa en la selección uruguaya , dijo que el "Maestro" tenía "todo planificado" para una final con España en el Mundial de Sudáfrica 2010 .

En una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890, Herrera fue consultado sobre la experiencia de Uruguay en Sudáfrica, copa en la que terminó cuarto tras quedar eliminado con Holanda en semifinales.

El "Profe" dijo que Tabárez "quería salir campeón", y afirmó que cuando pasaron a la fase final del torneo vieron los cruces y creyeron que era "posible".

"Estar en esa final hubiese sido la frutilla. Washington tenía todo planificado, sabía como jugaba España" , dijo el exintegrante del cuerpo técnico celeste.

Sobre ese torneo, también destacó la labor de Diego Forlán, quien ganó el balón de oro del Mundial, y cómo se acostumbró a la pelota de la copa, la Jabulani. "Diego es muy profesional, no deja ningún detalle. Le había agarrado el golpe. Le pegaba, entrenaba. Fue una pelota que para los goleros fue muy traicionera", afirmó.

"No creo que lo haya mordido": Herrera recordó la suspensión de Suárez en Brasil 2014

0001645222.webp Chiellini y Suárez en el mundial de Brasil.

Herrera también recordó el Mundial de Brasil 2014 y la polémica mordida de Luis Suárez a Giorgio Chiellini en el partido contra Italia, que luego le valió la expulsión del torneo y una larga suspensión.

"Fue un caso inédito, nunca más va a pasar. De la forma que se ensañaron con Luis es increíble", criticó el "Profe", que recordó que tras la victoria contra los italianos llegaron al vestuario "contentos", pero ya allí vieron en una televisión que "de lo único que hablaba era eso", lo que para él fue el principio de la "persecución".

Herrera declaró que hasta el día de hoy duda en que Suárez haya mordido realmente a Chiellini: "Hasta el día de hoy no creo que él lo haya mordido, a pesar de que él lo reconoció. Es imposible a la carrera y a esa velocidad morder a alguien".

El ayudante de Tabárez reconoció que la expulsión de Suárez "fue mortal" para la celeste, y recordó que cuando se fue de la concentración "todo el mundo lloraba" por la "injusticia" que sufrió el delantero uruguayo, al que "lo sacaron como un delincuente" y lo expulsaron del país.