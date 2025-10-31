Dólar
Falleció Tabaré González, zaguero campeón de América y del mundo con Peñarol en 1966

González jugó en Peñarol de 1965 a 1972, donde además de ganar la Copa Libertadores y la Intercontinental también obtuvo dos campeonatos uruguayos

31 de octubre 2025 - 9:04hs
Tabaré González durante su etapa en Peñarol

Tabaré González durante su etapa en Peñarol

Foto: 1891.uy

Este jueves por la noche Peñarol comunicó en sus redes sociales el fallecimiento de Tabaré González, exzaguero del carbonero que se consagró campeón de América y del mundo en 1966.

"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Tabaré González, leyenda de nuestra institución, campeón de América y del mundo en 1966. Defensa central oriundo de Tacuarembó, ganó también dos Campeonatos Uruguayos con nuestra camiseta. El apretado abrazo a su familia y allegados en tan difícil momento", se lee en el tuit del carbonero.

González tenía 82 años, y es recordado como jugador por su etapa en Peñarol, donde jugó de 1965 a 1972. En esa etapa jugó 66 partidos oficiales (de 161 partidos en total), de los cuales ganó 47, y convirtió un gol, según indica la web de estadísticas 1891.uy.

Con el mirasol el defensa central obtuvo los campeonatos uruguayos de 1967 y 1968, y quedó en la historia como integrante del equipo que ganó la Copa Libertadores de 1966, tras vencer a River Plate, y la Copa Intercontinental de ese año, en la que le ganaron al Real Madrid.

Hinchas de Peñarol
PEÑAROL

Peñarol fue multado por la petaca lanzada a Kevin Dawson y sus hinchas le generaron sanciones en todos los torneos de este 2025

Las mujeres a la Copa Libertadores femenina
FÚTBOL SALA

Peñarol en fútbol sala: Copa Libertadores en mujeres, clásico en varones y Copa Intercontinental donde esperan por mil hinchas

González estuvo presente en la final de la Libertadores en la que el carbonero le dio vuelta un 2-0 a River y se consagró campeón al vencer 4-2, así como en las dos finales con el Real Madrid, ambas ganadas por 2-0, en el Centenario y en Madrid.

Este año González fue homenajeado por Tacuarembó en el Estadio Raúl Goyenola. En mayo, el club colocó una gigantografía en la que se lo ve posando junto a Ángel Brunel, campeón de América y del mundo con Nacional y también tacuaremboense, con una leyenda abajo que dice: "De Tacuarembó al mundo".

