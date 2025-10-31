Falleció Tabaré González, zaguero campeón de América y del mundo con Peñarol en 1966

Este jueves por la noche Peñarol comunicó en sus redes sociales el fallecimiento de Tabaré González , exzaguero del carbonero que se consagró campeón de América y del mundo en 1966.

"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Tabaré González, leyenda de nuestra institución , campeón de América y del mundo en 1966. Defensa central oriundo de Tacuarembó, ganó también dos Campeonatos Uruguayos con nuestra camiseta. El apretado abrazo a su familia y allegados en tan difícil momento", se lee en el tuit del carbonero.

González tenía 82 años, y es recordado como jugador por su etapa en Peñarol, donde jugó de 1965 a 1972. En esa etapa jugó 66 partidos oficiales (de 161 partidos en total), de los cuales ganó 47, y convirtió un gol, según indica la web de estadísticas 1891.uy.

El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Tabaré González, leyenda de nuestra institución, campeón de América y del mundo en 1966. Defensa central oriundo de Tacuarembó, ganó también dos Campeonatos Uruguayos con nuestra camiseta. El apretado abrazo a su familia y… pic.twitter.com/51zb2LkCNq

Con el mirasol el defensa central obtuvo los campeonatos uruguayos de 1967 y 1968 , y quedó en la historia como integrante del equipo que ganó la Copa Libertadores de 1966 , tras vencer a River Plate , y la Copa Intercontinental de ese año, en la que le ganaron al Real Madrid.

PEÑAROL Peñarol fue multado por la petaca lanzada a Kevin Dawson y sus hinchas le generaron sanciones en todos los torneos de este 2025

González estuvo presente en la final de la Libertadores en la que el carbonero le dio vuelta un 2-0 a River y se consagró campeón al vencer 4-2, así como en las dos finales con el Real Madrid, ambas ganadas por 2-0, en el Centenario y en Madrid.

Este año González fue homenajeado por Tacuarembó en el Estadio Raúl Goyenola. En mayo, el club colocó una gigantografía en la que se lo ve posando junto a Ángel Brunel, campeón de América y del mundo con Nacional y también tacuaremboense, con una leyenda abajo que dice: "De Tacuarembó al mundo".