Falleció Tabaré González, zaguero campeón de América y del mundo con Peñarol en 1966

Este jueves por la noche Peñarol comunicó en sus redes sociales el fallecimiento de Tabaré González, exzaguero del carbonero que se consagró campeón de América y del mundo en 1966.
"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Tabaré González, leyenda de nuestra institución, campeón de América y del mundo en 1966. Defensa central oriundo de Tacuarembó, ganó también dos Campeonatos Uruguayos con nuestra camiseta. El apretado abrazo a su familia y allegados en tan difícil momento", se lee en el tuit del carbonero.
González tenía 82 años, y es recordado como jugador por su etapa en Peñarol, donde jugó de 1965 a 1972. En esa etapa jugó 66 partidos oficiales (de 161 partidos en total), de los cuales ganó 47, y convirtió un gol, según indica la web de estadísticas 1891.uy.
Con el mirasol el defensa central obtuvo los campeonatos uruguayos de 1967 y 1968, y quedó en la historia como integrante del equipo que ganó la Copa Libertadores de 1966, tras vencer a River Plate, y la Copa Intercontinental de ese año, en la que le ganaron al Real Madrid.
González estuvo presente en la final de la Libertadores en la que el carbonero le dio vuelta un 2-0 a River y se consagró campeón al vencer 4-2, así como en las dos finales con el Real Madrid, ambas ganadas por 2-0, en el Centenario y en Madrid.
Este año González fue homenajeado por Tacuarembó en el Estadio Raúl Goyenola. En mayo, el club colocó una gigantografía en la que se lo ve posando junto a Ángel Brunel, campeón de América y del mundo con Nacional y también tacuaremboense, con una leyenda abajo que dice: "De Tacuarembó al mundo".
