Peñarol fue multado por la petaca lanzada a Kevin Dawson y sus hinchas le generaron sanciones en todos los torneos de este 2025

Peñarol fue multado en las últimas horas por la Comisión Disciplinaria de la Copa AUF Uruguay y su hinchada logró un triste pleno esta temporada: le generó al club sanciones económicas o deportivas en todos los torneos oficiales que lleva disputados en este 2025.

Los aurinegros fueron multados en 20 UR (unidades reajustables) por la petada que sus hinchas le lanzaron al golero Kevin Dawson en ocasión del partido de semifinales de la Copa AUF Uruguay donde los aurinegros derrotaron 2-0 a los violetas en el Parque Viera .

En ese partido, hinchas de Peñarol generaron todo tipo de desmanes, además de tirarle una petaca a Dawson , golero del club entre 2017 y 2022.

El golero denunció que los hinchas lo insultaron y le gritaron "mandapreso" cuando le entregó la petaca al juez del partido.

Los parciales aurinegros también encendieron gran cantidad de bengalas, desplegaron una bandera de tamaño prohibido por el Protocolo de Seguridad y se colgaron al tejido perimetral de una de las tribunas.

Para adoptar su decisión, la Comisión se basó en el informe confidencial del árbitro Santiago Motta, el informe del veedor del encuentro, las declaraciones de los árbitros y el material documental incorporado a la prueba.

"Si bien los clubes tomaron ciertas medidas para evitar hechos de violencia las que emergen de estas actuaciones, las mismas no fueron suficientes, puesto que se produjo la caída de una petaca en el campo de juego, por un lado, y de un vaso con agua por el otro como surge de estas actuaciones, lo cual fue ponderado por esta sala", dice el fallo en sus considerandos.

El vaso de agua lo arrojó la hinchada de Defensor Sporting.

"Que el hecho de la mentada petaca pudo ocasionar una lesión de haber golpeado al golero del club Defensor Sporting que fue quien denunció al árbitro dicho acontecer, o al guardia de seguridad mencionado en las declaraciones. De la propia instrucción emerge que a consecuencia de los primeros hechos se tomaron medidas por el personal de seguridad y que no se registraron otros sucesos que los relatados", agregó el fallo.

Por eso se sancionó a Peñarol con 20 UR y a Defensor Sporting con una advertencia. La sanción fue menor para los violetas porque "el objeto lanzado no reviste en este caso la misma peligrosidad ni tiene la misma entidad que el primer caso", según la parte dispositiva del fallo.

Al valor de la UR de este mes de octubre, que es $ 1.838,64, el monto de la multa asciende a $ 36.773.

Peñarol sancionado en la Supercopa Uruguaya

En el primer partido oficial de la temporada 2025, en la Supercopa Uruguaya jugada contra Nacional en el Estadio Centenario, Peñarol fue castigado con un partido a puertas cerradas para sus hinchas.

La barra aurinegra tiró una bengala a la cancha y la misma estuvo cerca de impactar a un jugador propio, Guillermo De Amores, y a otro de Nacional, Lucas Villalba.

Peñarol sancionado en la Copa Libertadores

Peñarol jugó toda la fase de grupos de Copa Libertadores, en condición de local, sin hinchas, por la sanción que le impuso Conmebol por los incidentes de la semifinal del año pasado contra Botafogo.

En el partido de octavos de final ante Racing argentino, en la ida en el Campeón del Siglo, Peñarol fue multado en US$ 180.000 por un insulto racista contra el juez Raphael Claus, y en la revancha en Buenos Aires con US$ 20.000 porque algunos parciales se subieron a los tejidos.

Peñarol sancionado en la Liga AUF Uruguaya

En la final del Torneo Intermedio, Peñarol fue multado en 120 UR ($ 219,487) y recibió una sanción de dos partidos como locatario a puertas cerradas.

En el Torneo Clausura, cuando la Comisión Disciplinaria comenzó a castigar el ingreso de banderas en contravención a lo que establece el Protocolo de Seguridad, la hinchada de Peñarol le fue generando al club importantes multas.

En la fecha 6, contra Plaza Colonia, el carbonero recibió dos sanciones: la primera por una petaca que lanzaron a la cancha, una multa de 75 UR ($ 137.695), y la segunda por colgar una bandera gigante que le valió una sanción de 25 UR ($ 45.898).

En la fecha 8, contra Juventud, la multa fue de 50 UR ($ 91.796) fue por ingresar laa bandera de "Tribuna Ámsterdam" que tiene medidas mayores a la permitida.

En la fecha 9 fue sancionado con 75 UR ($ 137.695) por prender bengalas y fuegos artificiales contra Cerro Largo.

En la fecha 10 contra Danubio fue multado con 90 UR ($ 165.478) por ingresar banderas mayores a lo reglamentario y por cánticos violentos.

Tras el partido contra Miramar Misiones por la fecha 11 del Torneo Clausura, disputado en el Silvestre Landoni de Durazno, Peñarol recibió una multa de 100 UR ($ 183.864) debido a que los parciales carboneros volvieron a desplegar la bandera prohibida.

Eso llevó al presidente Ignacio Ruglio a tener una reunión con la barra para evitar nuevos castigos.

Con este nuevo castigo, Peñarol acumula multas por $ 826.779 lo que equivale a US$ 20.143. A esto debe sumarse los US$ 200 mil por Copa Libertadores.