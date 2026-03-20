El escándalo que sacude al fútbol argentino: un árbitro quedó salpicado por chats por "hacer los deberes"

El árbitro tucumano Luis Lobo Medina comenzó su carrera escalando desde el Torneo Federal de Argentina -cuyos dirigentes responden políticamente a Pablo Toviggino , el tesorero de la AFA-, llegó a la Liga Profesional en 2022 y desde el año pasado, ese un internacional.

Según el diario La Nación de Buenos Aires, "quienes lo conocen hablan de un referí 'altanero' y que 'se cree mucho más de lo que es' .

Ahora la difusión de supuestas charlas por Whatsapp con Juan Pablo Beacon, quien lo contactó en nombre del propio Toviggino para favorecer a Tigre en un partido con Mitre, de Santiago del Estero, lo tiene en boca de todos.

“Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”, le dice, supuestamente, Lobo Medina a Beacon, con quien habría acordado el pago de $ 400 mil en 2021.

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“Dejaste todo, hermano. Tranquilo, que esas cosas se ven. Mi amigo (por Toviggino, a cuyo nombre se había presentado ante el árbitro) está muy conforme”, le responde Beacon.

En aquel partido, disputado el 12 de octubre de 2021, Lobo Medina expulsó por doble amarilla a Sebastián Corda, del equipo santiagueño, a los 27 minutos del primer tiempo. Y, a los 28 de la segunda parte, le dio un penal inexistente a Tigre. Pablo Magnín lo transformó en gol y fue el tanto del definitivo 3-3.

En Argentina todos hablan de este tema y el árbitro puede ser llamado por la Justicia por los chats filtrados.