El escándalo que sacude al fútbol argentino: un árbitro quedó salpicado por chats por "hacer los deberes"

El árbitro tucumano Luis Lobo Medina comenzó su carrera escalando desde el Torneo Federal de Argentina -cuyos dirigentes responden políticamente a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA-, llegó a la Liga Profesional en 2022 y desde el año pasado, ese un internacional.
Según el diario La Nación de Buenos Aires, "quienes lo conocen hablan de un referí 'altanero' y que 'se cree mucho más de lo que es'.
Ahora la difusión de supuestas charlas por Whatsapp con Juan Pablo Beacon, quien lo contactó en nombre del propio Toviggino para favorecer a Tigre en un partido con Mitre, de Santiago del Estero, lo tiene en boca de todos.
El escándalo
“Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”, le dice, supuestamente, Lobo Medina a Beacon, con quien habría acordado el pago de $ 400 mil en 2021.
“Dejaste todo, hermano. Tranquilo, que esas cosas se ven. Mi amigo (por Toviggino, a cuyo nombre se había presentado ante el árbitro) está muy conforme”, le responde Beacon.
En aquel partido, disputado el 12 de octubre de 2021, Lobo Medina expulsó por doble amarilla a Sebastián Corda, del equipo santiagueño, a los 27 minutos del primer tiempo. Y, a los 28 de la segunda parte, le dio un penal inexistente a Tigre. Pablo Magnín lo transformó en gol y fue el tanto del definitivo 3-3.
En Argentina todos hablan de este tema y el árbitro puede ser llamado por la Justicia por los chats filtrados.