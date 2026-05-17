El Frente Amplio expresó su "más profundo dolor y consternación" tras el femicidio de Florencia Rodríguez en Los Cerrillos

El Frente Amplio (FA) emitió un comunicado manifestando su "más profundo dolor y consternación" por el asesinato de Florencia Rodríguez , quien se desempeñaba como concejal por el partido de izquierda en el municipio de Los Cerrillos, Canelones .

" Su femicidio en manos de quien fue su pareja no es un hecho aislado . Es la expresión más brutal de una violencia estructural que sigue arrebatando vidas de mujeres en nuestro país y que exige respuestas integrales, urgentes y sostenidas por parte del Estado y de toda la sociedad", escribieron.

Desde el FA después destacaron el compromiso de la fallecida por el "trabajo colectivo" o por la "construcción de una sociedad más justa" y aseguraron que su ausencia dejará un "vacío enorme" entre quienes compartieron con ella "la militancia, la docencia y la vida cotidiana de su comunidad" .

"Llena de vida, de proyectos y de sueños": la joven de 29 años asesinada en Los Cerrillos era concejal por el Frente Amplio

Tragedia en Canelones: policía mató de varios disparos a su expareja, a la actual pareja de la mujer y se quitó la vida

" Acompañamos con enorme dolor a su familia, amistades, compañeras y compañeros , y al pueblo de Los Cerrillos en este momento tan difícil", expresaron.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra todas las formas de violencia basada en género. No alcanza con la indignación momentánea: necesitamos fortalecer las políticas públicas de prevención, atención, protección y reparación, así como construir transformaciones culturales profundas que permitan vivir vidas libres de violencia", agregaron.

Finalmente, llamaron a que su "memoria" los encuentre "organizados", con la "convicción de que una sociedad más igualitaria y libre de violencia es una tarea colectiva impostergable".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Frente_Amplio/status/2056090513644605934?s=20&partner=&hide_thread=false Declaración | El Frente Amplio expresa su más profundo dolor y consternación ante el femicidio de Florencia Rodríguez, concejala frenteamplista, docente y militante comprometida con su comunidad. pic.twitter.com/CWQjCrJale — Frente Amplio (@Frente_Amplio) May 17, 2026

El femicidio de Florencia en Canelones

Durante la madrugada del sábado, un policía de 26 años que integraba la Jefatura de Montevideo forzó el ingreso a la vivienda de su expareja y asesinó a la mujer, de 29 años, así como a su actual pareja, un hombre de 37 años. Tras el ataque, el funcionario se suicidó utilizando su arma de reglamento. El episodio ocurrió en Los Cerrillos, localidad situada al oeste del departamento de Canelones.

Las primeras averiguaciones indican que el joven de 26 años entró a la casa por la banderola del baño con su arma de reglamento, contó la fiscal del caso Irena Penza.

"Tras forzar una abertura posterior del domicilio, agredió mediante disparos a los dos ocupantes de la vivienda para luego quitarse la vida", explicó la Jefatura de Canelones en un comunicado al que accedió El Observador.

"En forma primaria surge que hay un homicidio, un femicidio y un suicidio posterior", según la fiscal del caso en conferencia de prensa. El agresor "arremetió con varios disparos hacia la primera víctima que sería la pareja actual de su expareja y continuó con su expareja", agregó.

"La situación da entender que hubo algún forcejeo o intercambio entre expareja y el autor, que termina con la muerte de ella", según las averiguaciones de la fiscal. Por el caso "no habían denuncias previas", pero "si había indicios que había falta de aceptación del vínculo de esta (nueva) pareja. Hacía meses estaban separados, aproximadamente cuatro o cinco meses", añadió la fiscal.

Había un "contacto permanente" del policía con su expareja, pero tampoco había "medidas cautelares". "Si surge una especie de actividad de control de esta persona y no aceptación de la (nueva) relación, eso emerge de las primeras declaraciones que se pudieron recabar en el lugar a familiares muy cercanos que estaban allí", afirmó Penza.

Según consignó en primera instancia Subrayado en la escena fueron incautados el arma utilizada en el hecho, cartuchos, vainas, celulares y vehículos. Los cuerpos, en tanto, fueron derivados al médico forense para las pericias correspondientes.