Homicidio en Canelones: un hombre de 35 años fue apuñalado tras una discusión

Un hombre de 35 años murió este domingo tras ser atacado a cuchilladas en un camino vecinal ubicado a la altura del kilómetro 29 de la Ruta 33, en el departamento de Canelones. La víctima llegó con vida a un centro asistencial de la zona, pero falleció poco después a causa de la gravedad de las heridas.
El caso está siendo investigado por la Jefatura de Policía de Canelones bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de Pando. La jefatura detalló en un comunicado que, en primera instancia, hubo versiones que apuntaban en una dirección falsa e intentaban desviar la línea investigativa.
Sin embargo, las actuaciones del personal de la Seccional 6ª de Sauce y el Departamento de Homicidios permitieron desacreditar ese relato. A través del relevamiento de testigos y las pericias técnico-científicas realizadas en el lugar del hecho, se estableció que la víctima había mantenido un altercado con otro individuo, quien le propinó las heridas fatales.
El presunto autor del homicidio se encuentra identificado. A estas horas, efectivos de la Jefatura de Canelones llevan adelante un intenso operativo para lograr su localización y detención.
Se trata de un fin de semana especialmente violento en el departamento de Canelones, luego del crimen del Policía de Los Cerrillos que asesinó a su expareja y a la actual pareja de esta, antes de suicidarse.