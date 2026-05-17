Cristiano Ronaldo, molesto, fue el único futbolista de Al-Nassr que no fue a recibir la medalla de subcampeón de la Champions League Two de Asia; mirá el video

Cristiano Ronaldo volvió a estar en boca de todos y en varios títulos de medios del mundo luego de lo que ocurrió este sábado cuando su equipo, Al-Nassr, perdió 1-0 como local ante Gamba Osaka de Japón y perdió la final de la Champions League Two de Asia, debido a que no fue a recibir la medalla al subcampeón.

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El capitán del equipo fue el primero en retirarse del campo de juego una vez que se decretó en final del encuentro.

Cristiano Ronaldo se desprendió de sus compañeros de Al-Nassr y no estuvo con ellos en la entrega de medallas, sencillamente porque no estaba para recibir una por el segundo puesto de la Champions League Two de Asia.

La búsqueda del portugués de su primer gran título con Al-Nassr terminó el sábado por la noche con una amarga decepción, cuando el gigante saudí cayó sorpresivamente en casa ante el japonés Gamba Osaka.

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Todo estaba listo para una noche histórica en el Al-Awwal Park, con el conjunto local aspirando a ser el primer club saudí en ganar la Champions League Two de Asia.

Sin embargo, pese a ser favoritos, un gol de Deniz Hummet en el 29’ dio el triunfo 1-0 a los japoneses y dejó al equipo de Riad sin título continental.

Eso generó la molestia en Cristiano Ronaldo, quien sigue sin poder conseguir un título con su club.