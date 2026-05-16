Diego Aguirre valoró el partido de los juveniles en la victoria de Peñarol contra Liverpool, y dijo que hay que "soltar" la lesión de Leonardo Fernández

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , valoró el trabajo de los juveniles en la victoria de su equipo por 2-1 contra Liverpool , por la primera fecha del Torneo Intermedio , y llamó a "soltar" la lesión de Leonardo Fernández como excusa sobre el rendimiento de su equipo.

En una conferencia de prensa realizada tras el encuentro, el técnico aurinegro fue consultado sobre el nivel del lateral derecho juvenil Brian Barboza , y destacó que el joven de 18 años recién cumplidos tuvo un partido "muy bueno", así como también valoró que "es un jugador con mucha proyección , que está empezando pero con una proyección espectacular".

Además, sumó elogios para el zaguero Facundo Álvez , que ingresó en el segundo tiempo, y recordó que lo hicieron debutar "en el partido con Corinthians" por Copa Libertadores , y tanto en ese encuentro como hoy "lo hizo muy bien".

Por último, también marcó que fueron buenos los ingresos de Kevin Rodríguez y Germán Barbas (este último en los segundos finales del encuentro) para darle otro aire al equipo.

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"El equipo está ganando, y eso ya tapa cualquier situación adversa, pero estamos en un momento de dificultad, eso no cambia, con muchos jugadores que no están y estamos buscando alternativas. Los pibes lo hicieron de forma notable, Barboza, Álvez, tuvo que entrar Kevin y después Barbas", expresó el entrenador.

"Lo de Leo tenemos que soltarlo"

Al DT del Carbonero también le preguntaron si con el cambio de posición de Diego Laxalt de la banda izquierda al medio logró suplir las funciones que daba Leonardo Fernández, pero Aguirre lo negó.

"Lo de Leo tenemos que soltarlo, dejarlo ir y no buscar que porque él no está no sale nada. Sí que nos pegó, si que lo sentimos, pero vamos recuperando la motivación, la cabeza, la intensidad, el volver a lo que es Peñarol, a entregarse", expresó Aguirre.

El entrenador reconoció que hoy "no puede destacarse demasiado el juego", pero se quedó con la "recuperación anímica" del equipo, aspecto "muy positivo" y "un alivio de alguna forma".

En ese sentido, también remarcó que el equipo defendió "muy bien", con un "bloque bajo" que se sostuvo con una "gran entrega" de los jugadores aurinegros, que "se entregaron sin hacer faltas, sincronizados, todos siendo muy solidarios".

"Que venga Corinthians, que estamos prontos"

Aguirre también se refirió a la falta de rotación en este partido pensando en el partido contra Corinthians del próximo jueves en el Campeón del Siglo, en el que el Mirasol se jugará su chance de pasar de ronda en la Copa Libertadores.

Según el técnico, esta vez no rotó a su plantel porque el partido con Liverpool se dio cinco días después del encuentro ante Cerro Largo y cinco días antes del cruce con Corinthians, tiempo que representa "un periodo de recuperación completo", por lo que no necesita rotar el equipo.

El DT valoró que las adversidades sufridas en las últimas semanas han hecho "más fuertes" al equipo para lo que viene en el año, y aseveró: "Que venga Corinthians, que estamos prontos".

"Vamos a hacer todo para ganarle. Está muy duro, son un gran equipo, pero es partido de copa, en el Campeón del Siglo, yo creo que tenemos posibilidades", agregó.

Por último, Aguirre se dirigió al hincha y le adelantó que "todo puede pasar" en la Libertadores, por lo que les pidió "que no se apuren" para dejarlos afuera: "Nosotros hoy pensamos que todo es posible, no es la primera ni la última vez que Peñarol tiene que luchar contra resultados y se repone, históricamente ha sido así, hasta que haya posibilidades la vamos a pelear".

Para el partido del jueves el técnico adelantó que posiblemente recuperará a "Eduardo Darias, Mauricio Lemos, Emanuel Gularte y Luis Angulo", aunque aclaró que "hay que esperar unos días". "Son jugadores muy importantes que le van a dar al equipo más posibilidades", concluyó.