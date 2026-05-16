Ignacio Ruglio sancionado por séptima vez por el Tribunal de Ética de la AUF que lo suspendió y multó por generar "violencia injustificada"

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, fue multado por quinta vez en cuatro años por el Tribuna del Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Las declaraciones que el titular aurinegro hizo contra los árbitros llevaron a la aplicación de una suspensión y una multa económica.

En el fallo dictado, se debió a declaraciones que Ruglio hizo el pasado 11 de marzo cuando criticó la designación de Diego Dunajec como juez de VAR del partido entre Nacional y Wanderers, por la sexta fecha del Torneo Apertura, y de Christian Ferreyra como juez de VAR de Peñarol vs Albion.

"Dunajec al Var del partido del CNdF, Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de Whatsapp es violencia. Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un Uruguayo hace 3 meses y no les alcanzó" , escribió en un estado de WhatsApp.

El Tribunal valoró que esas reflexiones generan un impacto que se transforma en "revuelo público" y que las mismas "contribuyen -directa o indirectamente- a la violencia injustificada que afecta al fútbol tanto a nivel nacional como internacional".

El cruce entre Alejandro Fantino e Ignacio Ruglio luego de un comentario en Llenos de Mística en el streaming de El Observador

Ignacio Ruglio le confirmó a su entorno que no se presentará a las próximas elecciones de Peñarol

"La justificación de declaraciones agraviantes bajo argumentos vinculados a frustraciones deportivas o estados emocionales circunstanciales no contribuye al desarrollo saludable de las competiciones ni al fortalecimiento de la actividad deportiva en general", agregó el fallo firmado por Eduardo Véscovi, Alfredo Etchandy y Bernardo Pollero.

"El denunciado individualiza de manera directa a dos árbitros específicos, insinuando que sus designaciones obedecerían a criterios destinados a perjudicar a su institución y beneficiar al tradicional rival", expresaron los sentenciantes que recogieron en el fallo, en forma expresa, la agraviante afirmación de Ruglio: "Les regalaron un Uruguayo hace tres meses y no les alcanzó".

"Tal afirmación no resiste el menor análisis objetivo. De una lectura elemental se desprende una clara imputación maliciosa que subyace en el discurso del presidente del Club Atlético Peñarol. Pretender despojar dichas expresiones de intencionalidad o malicia, tal como se intenta en la defensa articulada, resulta inadmisible."

En su defensa, Ruglio abogó por la "libertad de expresión del emisor", dijo que sus dichos fueron "metafóricos" y que debían analizarse en forma contextualizada al fútbol profesional entendiendo que sus expresiones son propias del deporte.

Nuevamente, su defensa fue desestimada por un fallo contundente que lo castigó a 30 días de suspensión en sus derechos como dirigente y, además, agravó la pena aplicándole una multa de 10 unidades reajustables.

Al precio de la UR de mayo, $ 1.917,35, la multa que deberá pagar Ruglio asciende a $ 19.174.

Esta es la quinta vez que Ruglio es sancionado por el Tribunal de Ética de la AUF.

En abril de 2023 fue sancionado con una suspensión de 30 días.

En junio de 2023 la sanción subió a 45 días.

En noviembre de 2024 se lo suspendió por 60 días. Por esa sanción no pudo recibir la medalla de campeón uruguayo ni subirse al estrado con los jugadores, aunque sí se paseó por el campo de juego del Campeón del Siglo.

En agosto de 2025 fue suspendido por 30 días y se perdió la asistencia a un clásico.

Entre fines de 2021 y comienzos de 2022, Ruglio recibió dos apercibimientos de parte del Tribunal de Ética.