Defensor Sporting liquidó 3-1 a Malvín y se clasificó a las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Defensor Sporting se clasificó este viernes a las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol tras eliminar con autoridad 3-1 la serie al Malvín de Pablo López.

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El fusionado se impuso 85-78 l uego de que Malvín estirara el martes la serie al ganar de local 83-81.

Victor Rudd fue la figura del triunfo con 21 puntos, 4 de 8 en triples, y 7 rebotes.

El venezolano Néstor Colmenares aportó 12 tantos y 11 rebotes .

Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada se clasificó a semifinales tras vencer a Hebraica Macabi y Malvín estiró la serie ante Defensor Sporting de forma agónica

Nacional y Peñarol liquidaron sus series 3-0 y están en las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Theo Metzger metió 14 anotaciones, con 4 de 5 en triples.

Elijah Weaver y Facundo Terra pusieron 10 puntos cada uno.

En Malvín el goleador fue Carlton Guyton 22.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Al igual que la temporada pasada, donde se cargó a Peñarol en cuartos, Defensor Sporting vuelve a semifinales y ahora será rival de Peñarol.

Malvín en cambio, no pudo revalidar la clasificación de la temporada pasada a semis, donde eliminó a Cordón en cuartos de final.

La serie entre Defensor Sporting y Malvín

Fecha Cancha Resultado 6 de mayo Malvín Defensor Sporting 90-92 9 de mayo Welcome Defensor Sporting 80-58 12 de mayo Malvín Malvín 83-81 15 de mayo Welcome Defensor Sporting 85-78

La serie entre Peñarol y Urunday Universitario

Fecha Cancha Resultado 5 de mayo Palacio Peñarol Peñarol 89-67 8 de mayo Urunday Universitario Peñarol 109-86 11 de mayo Palacio Peñarol Peñarol 87-64

El martes, a la hora 21.15 se jugará el primer punto de semifinales entre Peñarol y Defensor Sporting en el Palacio Peñarol, sin hinchas aurinegros.

El segundo punto será el viernes a la misma hora en cancha de Welcome.

La serie entre Nacional y Biguá

Fecha Cancha Resultado 5 de mayo Gran Parque Central Nacional 98-95 8 de mayo Biguá Nacional 105-82 11 de mayo Gran Parque Central Nacional 100-78

La serie entre Aguada y Hebraica Macabi

Fecha Cancha Resultado 6 de mayo Larre Borges Aguada 78-73 9 de mayo Aguada Aguada 84-74 12 de mayo Larre Borges Aguada 85-81

El primer punto de semis será el lunes próximo a la hora 21.15 en el Polideportivo del Gran Parque Central.

El segundo será en Aguada el jueves, a la misma hora.