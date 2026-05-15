El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, sumó a un nuevo futbolista en las prácticas de cara al Mundial 2026

El media punta Brian Rodríguez arribó pasado el mediodía de este viernes al aeropuerto de Carrasco y se sumará a las prácticas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Complejo Uruguay Celeste de cara al Mundial 2026.

El futbolista terminó la competencia con su club, América de México, ya que quedaron eliminados en los playoffs de la Liga MX de ese país.

Como informó Referí, el futbolista tiene posibilidades de firmar con Cruzeiro de Belo Horizonte.

Brian Rodríguez se unirá a su compañero en América de México, Sebastián Cáceres, quien fue el primero en sumarse al grupo celeste de cara al Mundial 2026.

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Si bien también lo está haciendo Facundo Pellistri, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aún no confirmaron oficialmente su presencia.

Brian Rodríguez se suma a los trabajos en el Complejo Uruguay Celeste de cara a la próxima Copa del Mundo.

Para Marcelo Bielsa es un candidato firme para estar entre los 26 jugadores finales de la selección uruguaya que estará en el Mundial 2026, la que se dará a conocer sí o sí, como plazo máximo, el 30 de mayo por obligación de FIFA.