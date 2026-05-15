La verdad sobre el futuro de Federico Valverde en Real Madrid luego de su episodio con Tchouaméni: ¿se va o se queda en los merengues?

El predio de Valdebebas en el que entrena Real Madrid, recuperó este viernes una pieza fundamental en su esquema, pero el regreso de Federico Valverde a los entrenamientos no logró acallar el ruido mediático que rodea su figura.

Tras 10 días de ausencia obligada, el capitán de la selección uruguaya vuelve al césped en un escenario de máxima tensión externa, marcado por el hermetismo del club y una ola de especulaciones que ponían en duda su continuidad en la capital española.

Valverde, luego de su episodio con Aurélien Tchouaméni, se golpeó la cabeza y debió ir a una clínica para que le aplicaran puntos de sutura y quedar ese lapso de tiempo sin jugar ni entrenar, y así se perdió el clásico ante Barcelona del domingo pasado, que les dio el título a los catalanes capitaneados por Ronald Araujo.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde en acción durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde (i) en acción durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu,

El complicado momento sentimental de Vinícius Junior a un mes del Mundial 2026: la influencer brasileña Virginia Fonseca anunció el fin de su relación

Fichaje millonario récord por el uruguayo Rodrigo Zalazar: se confirmó su traspaso a Sporting de Portugal; mirá la cifra que le pagaron a Braga

Todo se originó en una serie de desencuentros dialécticos con su compañero. Lo que comenzó como una fricción habitual de la intensidad competitiva, escaló hasta un último episodio donde la fortuna no estuvo del lado del uruguayo: una mala caída tras una discusión terminó con un fuerte impacto en la cabeza que encendió las alarmas del cuerpo médico. El protocolo de conmoción fue estricto, apartándolo de la dinámica grupal durante más de una semana.

Real Madrid les impuso a los dos futbolistas una multa de 500.000 euros (US$ 580.000).

Cómo sigue el futuro de Federico Valverde en Real Madrid

Este bache temporal fue aprovechado por diversos sectores de la prensa internacional para cuestionar el rol de liderazgo de Federico Valverde como capitán de Real Madrid.

Con la cinta en su brazo y el peso de ser el referente de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026, las críticas sobre si su temperamento es apto para la capitanía merengue no tardaron en aparecer. Algunos incluso se aventuraron a sugerir que este quiebre en el vestuario sería el preámbulo de una salida histórica en el próximo mercado.

Sin embargo, la realidad que se maneja en el entorno más cercano del futbolista dista mucho de los titulares sensacionalistas, según pudo saber Referí.

MADRID, 22/03/2026.- El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde celebra tras marcar el 2-1, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín El mediocampista de Real Madrid Federico Valverde celebra tras marcar el 2-1, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga que Real Madrid y Atlético de Madrid por LaLiga de España FOTO: EFE

Fuentes consultadas aseguran que Federico Valverde no tiene la más mínima intención de abandonar Real Madrid. Su compromiso con la institución es total y su mirada está puesta exclusivamente en cumplir el contrato que lo vincula con la entidad blanca hasta el 30 de junio de 2029.

Para el uruguayo, este episodio con el mediocampista francés es un capítulo cerrado que no altera su jerarquía ni su sentido de pertenencia.

A este convencimiento profesional se suma un factor humano innegociable. La estabilidad de su familia en Madrid es absoluta y atraviesa un momento de especial sensibilidad: en poco más de dos meses, el volante espera el nacimiento de su tercer hijo. Con su vida plenamente asentada en la capital, la logística de una mudanza o un cambio de aires profesional no entra en sus planes inmediatos.

Valverde ha vuelto este viernes a las prácticas con el objetivo de demostrar, con fútbol y silencio, que los líderes también caen, pero sobre todo, que saben cómo levantarse sin soltar el mando. Real Madrid tiene capitán para rato y el jugador, una ciudad que ya siente como su hogar definitivo.