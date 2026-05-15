Federico Valverde se reencontró con Tchouaméni al volver a entrenar en cancha en Real Madrid mientras se recupera del traumatismo craneoencefálico tras el cruce entre ambos

El volante uruguayo Federico Valverde volvió a entrenar en cancha este viernes en Real Madrid , donde se reencontró con el francés Aurelien Tchouaméni luego del cruce que protagonizaron días atrás y que generó revuelo en el equipo blanco.

Valverde, que no estará a la orden para el partido ante Sevilla del domingo, llevó a cabo ejercicios sin impactos, sin riesgos, siguiendo el protocolo de traumatismo craneoencefálico que fue el detonante de una semana convulsa.

Golpe en la cabeza provocado por un resbalón y posterior choque contra una mesa en plena discusión con su compañero Aurelien Tchouaméni.

Lo que dijo Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, sobre la pelea de Federico Valverde con Aurélien Tchouameni

Álvaro Arbeloa defendió a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras la pelea que tuvieron, y dijo que la filtración del conflicto es "una traición al Real Madrid"

Ambos se reencontraron este viernes sobre el césped en los campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas en el que el foco estuvo en Mbappé y Arbeloa.

Cruce de Mbappé y Arbeloa

Este jueves tras el triunfo ante Oviedo, el francés Kylian Mbappé señaló a su entrenador, Álvaro Arbeloa, por su suplencia y la temporada en blanco y provocó otro incendio.

Las declaraciones del francés en zona mixta, por iniciativa propia y a contrapié de la organización interna, en las que aseguró que para su técnico era “el cuarto delantero” del equipo a la vez que ponderó el trabajo de Xabi Alonso, destituido en enero, por encima del de Arbeloa desde su llegada.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe prepares himself to take to the field next to Real Madrid's Spanish coach Alvaro Arbeloa (L) during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Real Oviedo at Santiago Bernabeu Stadium in Mad Arbeloa y Mbappé en el partido de Real Madrid ante Oviedo Foto: AFP

Arbeloa, que salió a rueda de prensa sin ser consciente de las palabras de su futbolista, negó haber dicho a Mbappé que era el cuarto delantero para él, y sí que se trataba de una gestión de cargas, al no haber estado disponible para el clásico cuatro días antes.

El técnico aseguró en su propia comparecencia que el galo sería titular de nuevo en Sevilla, recuperando su estatus. Decisión pendiente de confirmar el mismo domingo.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (R) reacts to missing a goal opportunity during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Real Oviedo at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on May 14, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) Mbappé y Nicolás Fonseca Foto: AFP

Mientras, ambos se reencontraron en Valdebebas por primera vez tras un cruce de declaraciones que creó otro incendio interno en un vestuario del Real Madrid en el que intentan rebajar la tensión. Normalidad y un mal entendido. La confirmación, cuando Arbeloa de el once titular para la penúltima jornada de Liga.

La vuelta de Huijsen

El regreso de Dean Huijsen, que se perdió los dos últimos partidos, fue la novedad en la vuelta al trabajo del Real Madrid, horas después de la victoria contra el Real Oviedo este jueves.

El conjunto madridista venció 2-0 al Oviedo el jueves en un partido marcado por la inestabilidad previa y posterior al partido.

Recuperado de un proceso gripal que le hizo ser baja de última hora en el clásico y no estar ante el Oviedo, el central volverá a la convocatoria ante el Sevilla el domingo.

Con base en EFE