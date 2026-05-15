Nueva tensión en Real Madrid entre Mbappé y Arbeloa: el DT negó haberle dicho que era "el cuarto delantero" del plantel, luego que el francés declarara eso tras ser suplente

El entrenador del Real Madrid , Álvaro Arbeloa, negó este jueves haberle dicho a Kylian Mbappé que actualmente es "el cuarto delantero" del equipo, una versión que el astro francés dio a los periodistas minutos antes de la rueda de prensa del DT.

El Madrid vivió una noche caliente en su victoria como local 2-0 ante el descendido Real Oviedo por la antepenúltima jornada de LaLiga.

Mbappé recibió una sonora silbatina del Santiago Bernabéu al ingresar desde el banco al minuto 68, tras ser blanco de críticas por su viaje a Italia cuando los merengues jugaban contra el Espanyol para retrasar el título liguero del Barcelona.

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Al ser preguntado por su aparición como suplente y su condición física, el delantero aseguró que "estaba listo para ser titular".

"Es su decisión (del entrenador), no puedo estar enfadado con la decisión de un míster. Hay que respetar siempre la opinión de un míster y me toca a mí trabajar duro", explicó.

"Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo", añadió Mbappé.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (R) reacts to missing a goal opportunity during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Real Oviedo at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on May 14, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) Mbappé y Nicolás Fonseca Foto: AFP

La respuesta de Arbeloa a Mbappé

Apenas minutos después, en la rueda de prensa, un sorprendido Arbeloa negó haberle dicho esas palabras al francés.

"No le he dicho semejante frase (que era el cuarto delantero), no lo habrá entendido bien. Yo decido quién juega mientras esté sentado en esta silla, me da igual que no estén de acuerdo, se llame como se llame. Y si no, que esperen al siguiente".

"Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, no sé qué decirte porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No lo habrá entendido bien", añadió.

El entrenador explicó que "es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido hoy no debía empezar, sobre todo porque no es una final, no es un partido de vida o muerte".

"Además tenemos un partido el domingo donde seguro que va a ser el primer delantero", añadió el técnico del Real Madrid.

Sobre los silbidos de la afición, el capitán de la selección francesa los tomó con calma.

"Yo no he entendido lo que dice la gente, pero hay que aceptar. Pienso que para un futbolista no es siempre entender, es aceptar, ir adelante y cambiar la situación", dijo Kiki, quien asistió a Jude Bellingham para el segundo de los merengues.

"La cosa de no estar en Madrid, tenía autorización del club. Creo que no fui el único jugador que no jugó que no estaba en Madrid", explicó.

AFP