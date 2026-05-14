Real Madrid inició formalmente su proceso electoral: requisitos y plazos para las elecciones más esperadas en el mundo del fútbol

Real Madrid abrió este jueves oficialmente su proceso electora l, después que el presidente Florentino Pérez anunciara su decisión de convocar los comicios y presentarse a la reelección.

El proceso se inicia desde este jueves con un plazo de diez días, hasta el 23 de mayo, para la presentación de candidaturas , informó el club merengue en un comunicado.

Entre los requisitos para ser candidato figura tener 20 años como socio del club y contar con un aval de 187 millones de euros (219 millones de dólares), equivalente al 15% del presupuesto anual del club, que debe ser respaldado por el patrimonio personal.

Florentino Pérez, que fue reelegido sin oposición en enero de 2025 por un período de cuatro años, anunció el martes en una rueda de prensa que volverá a presentarse.

Lo que dijo Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, sobre la pelea de Federico Valverde con Aurélien Tchouameni

Barcelona 2-0 Real Madrid: con un final arrollador, los catalanes son bicampeones de LaLiga de España para alegría de Ronald Araujo; mirá los golazos del clásico

La duda, según medios locales, es si el presidente del grupo de agua y energía Cox, Enrique Riquelme, entrará en la carrera.

Según la prensa española, Riquelme afirmó el miércoles en México, país al que está muy vinculado, que tomará una decisión en los próximos días.

En una carta publicada por varios medios en España, este empresario de las energías renovables pidió a Florentino Pérez más tiempo para eventualmente preparar una candidatura.

"Cuando me presenté a las elecciones de 2000 no pedí más tiempo, me presenté y gané", se limitó a afirmar el presidente merengue, al ser preguntado sobre esta petición en una entrevista en la televisión La Sexta el miércoles.

La admisión y proclamación de cada candidatura se hará pública al día siguiente de que se presente, según el comunicado del Real Madrid.

En caso de que concurran varios candidatos, la junta electoral hará público en su momento la fecha y el lugar de las votaciones. De no presentarse nadie, Florentino Pérez sería reconducido en el cargo, como ya ocurrió en enero de 2025.

AFP