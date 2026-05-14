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Luis Angulo no pudo lograr el gran objetivo que se trazó con su llegada a Peñarol y quedó afuera de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

El colombiano Luis Angulo no integra la lista larga de 55 jugadores que dio conocer a este jueves el entrenador argentino Néstor Lorenzo

14 de mayo de 2026 16:35 hs
Luis Angulo

Luis Angulo

Foto: André Cardoso / Dia Sportivo / FocoUy

La selección de Colombia dio a conocer este jueves los 55 jugadores preinscriptos para disputar el Mundial 2026 y en la nómina larga no figura el delantero de Peñarol, Luis Angulo.

El consejero de Peñarol, Marcelo Solomita, quien integra la Comisión de Pases y Contrataciones del club, dijo el 13 de marzo en entrevista con Referí de que una de las razones que llevó al extremo a jugar en Peñarol era la posibilidad de pelear por un lugar en el Mundial que comenzará el 11 de junio y que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

"Es un jugador joven, de 21 años, que tuvo una gran campaña en Central Córdoba. Está peleando también en un puesto para el Mundial, en la selección. Va a ir creciendo en el club. Tiene unas características muy explosivas, muy rápidas. Contra Danubio se lo vio en el uno contra uno encarando y yendo al frente. Es muy desnivelante en velocidad y esperamos lo mejor de él", expresó.

Sin embargo, el jugador sufrió un par de lesiones musculares, contra Liverpool y Corinthians, que lo sacaron de los últimos partidos de Peñarol.

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Antes, sus rendimientos fueron intermitentes y el delantero solo fue figura en el 2-0 a Progreso, con dos goles.

Luego de ese partido, Peñarol hilvanó una racha de ocho encuentros sin poder ganar, su peor marca sin triunfos en lo que va del siglo XXI.

El entrenador argentino Néstor Lorenzo convocó a XXXX jugadores del medio local: el golero David Ospina y Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional, el defensor Andrés Mosquera de Independiente Santa Fe, rival de Peñarol en Copa Libertadores y junior Hernández de Deportes Tolima, rival de Nacional en la Copa,

En la nómina figura James Rodríguez, gran figura del equipo en la Copa América 2024, de quien se informó en abril de que podía sufrir de rabdomiólisis.

También está el histórico Juan Guillermo Cuadrado, actualmente en Pisa de Italia.

El 30 de mayo vence el plazo de las selecciones de anunciar a sus 26 jugadores.

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