Peñarol venció 2-0 a Progreso con dos goles de Luis Angulo este sábado por la noche en el Estadio Centenario, en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura, en el que el aurinegro quedó a un punto del puntero Racing y seis por encima de Nacional.
Progreso 0-2 Peñarol: el carbonero lo ganó con dos goles de Luis Angulo, celebra la vuelta de Abel Hernández y llega tranquilo al debut por Copa Libertadores
Abel Hernández regresó a las canchas tras dos meses y medio lesionado y tuvo sus primeros 20 minutos oficiales en el 2026