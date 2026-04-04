Progreso 0-2 Peñarol: el carbonero lo ganó con dos goles de Luis Angulo, celebra la vuelta de Abel Hernández y llega tranquilo al debut por Copa Libertadores

Peñarol venció 2-0 a Progreso con dos goles de Luis Angulo este sábado por la noche en el Estadio Centenario , en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura, en el que el aurinegro quedó a un punto del puntero Racing y seis por encima de Nacional.

El carbonero fue mucho más que el gaucho de principio a fin . Con el 4-2-3-1 que utiliza hace varios partidos Diego Aguirre , con la novedad de Jesús Trindade de lateral izquierdo y Maximiliano Olivera de zaguero, el aurinegro dominó al local con movimientos constantes de los punteros Leo Fernández, Luis Angulo y Gastón Togni , y el nueve Matías Arezo , y con la intensidad de Eric Remedi y Nicolás Fernández en el medio.

Arezo fue el mejor en los primeros minutos del partido . Tuvo tres chances en los primeros 15, y una de ellas terminó en gol, pero Anahí Fernández (de correcto partido) anuló el tanto por una falta previa de Leo Fernández , quien mandó el centro desde la izquierda para que el delantero apareciera solo por el segundo palo.

La fórmula se repitió en el, ahora sí, primer gol del carbonero , casi diez minutos después, aunque con protagonistas diferentes. Eric Remedi y Nicolás Fernández llevaron la pelota a la banda izquierda para Gastón Togni , que envió un nuevo centro para el segundo palo. A Facundo Kidd le volvieron a ganar la espalda, pero esta vez fue Luis Angulo , que conectó con una potente volea para poner el 1-0.

Allí comenzó a crecer la figura del extremo colombiano, que ya en los primeros minutos había dejado destellos de calidad con varios pases y enganches. Cinco minutos después de su primer tanto tuvo el segundo tanto con una corrida de 70 metros en la que definió por encima del arco de Mehring, pero tuvo revancha a los 32, cuando Eric Remedi le metió un excelente pase en cortada para que le ganara a los defensores con su velocidad y luego se sacara con una exquisita finta al golero gaucho para decretar el 2-0.

Peñarol mantuvo la intensidad y siguió generando chances en los últimos minutos de la primera mitad, en un partido que perfectamente pudo terminar con un marcador mucho más abultado.

En el segundo tiempo Aguirre aprovechó para darle minutos a jugadores que los necesitaban. Kevin Rodríguez volvió a tener un buen ingreso en el lateral derecho, y Facundo Batista tuvo 30 minutos en cancha en los que no terminó de gravitar.

Al minuto 70 se dio el esperado regreso de Abel Hernández, 77 días después de su lesión en el primer amistoso de pretemporada ante River Plate. El delantero tuvo dispuso de tres chances claras de gol, pero en todas se encontró ante un Mehring que fue, por lejos, la máxima figura de Progreso.

Solo un penal a Facundo de León cobrado por Fernández, pero luego anulado por la propia jueza tras ver el VAR, rompió por un momento la tranquilidad de un carbonero que jugó casi todo el segundo tiempo sin poner el pie en el acelerador. Con su victoria volvió a quedar a un punto del puntero Racing y encara con calma su debut por Copa Libertadores del próximo jueves, ante Independiente Santa Fe.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

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Live Blog Post Minuto 90+3: terminó el partido

Live Blog Post Minuto 90: penal anulado para Progreso El carbonero se equivocó en salida y Progreso recuperó cerca del área. Facundo de León encaró a Britos, intentó eludirlo y el golero lo agarró y soltó. Luego Matías González lo cruzó y el delantero cayó al suelo. Anahí Fernández tardó unos segundos, pero cobró el penal y luego fue al VAR, donde tras ver la jugada anuló rápidamente la infracción. Se van a jugar tres minutos más.

Live Blog Post Minuto 83: otra vez cerca Abel Gianfranco Trasante le erró al cabecear y la pelota le quedó a Leo Fernández, que se la dio a Abel en el ingreso al área. El delantero intentó con un remate de primera, pero Mehring achicó bien y despejó.

Live Blog Post Minuto 77: la tuvo Codagnone El gaucho hilvanó una buena jugada por izquierda que terminó en los pies de Codagnone en el ingreso al área. El 30 encaró e intentó con un disparo al primer palo, pero Britos atrapó el remate. Con el ingreso de González Peñarol pasó a jugar con línea de tres. El zaguero juvenil se junta con Ferreira y Olivera, mientras que Kevin Rodríguez y Trindade juegan de carrileros.

Live Blog Post Minuto 75: Abel casi pone el tercero Un pase largo cercano al área de Progreso fue despejado por Carroso, y Mehring quedó a medio camino. La pelota le quedó a Abel Hernández, que intentó con un disparo lejano. Mehring se repuso y llegó con lo justo a sacar la pelota.

Live Blog Post Minuto 71: dos cambios en Peñarol, con la vuelta de Abel Hernández Ingresan Abel y Matías González, en lugar de Matías Arezo y Gastón Togni. En Progreso Jonathan dos Santos sustityó a Matteo Copelotti y agotó las variantes.

Live Blog Post Minuto 69: baja un cambio el carbonero La intensidad que mostró Peñarol durante todo el primer tiempo y el arranque del segundo ya no se ve a 20 del final. El carbonero está cómodo, maneja la diferencia con la pelota y sin desgastar. Progreso tuvo algún acercamiento al área rival pero sin peligro.

Live Blog Post Minuto 65: primeros dos cambios en Peñarol Se retiran Luis Angulo, aplaudido por toda la parcialidad carbonera, y Franco Escobar, para el ingreso de Facundo Batista y Kevin Rodríguez. Peñarol pasa a jugar con dos delanteros arriba.

Live Blog Post Minuto 61: se lo pierde Progreso Nicolás Fernández recuperó detrás del medio y la jugada derivó en Codagnone, que abrió a la derecha para Gianfranco Trasante. El lateral envió un centro a media altura y apareció solo en el área Facundo de León, que intentó de primera pero le pegó mal, y el balón se fue lejos. Primer intento en más de 30 minutos para el equipo de La Teja, que está lejos del nivel que muestra Peñarol.

Live Blog Post Minuto 56: más malas noticias para Progreso Adrián Colombino se lesionó y saldrá del campo de juego. En su lugar ingresará Agustín Codagnone.

Live Blog Post Minuto 53: se lo pierde Togni Angulo recuperó una pelota perdida por Carroso en la banda derecha y se la dio a Remedi, que partió con ventaja cerca del área. El argentino se la cedió a su compatriota Gastón Togni por izquierda, que ingresó solo al área y pateó cruzado, pero su remate se fue desviado. Peñarol es más, domina el encuentro, genera conexiones y movimientos constantes, y el 2-0 ya le arranca a quedar corto.

Live Blog Post Minuto 51: la tuvo Trindade Progreso intentó salir de abajo y Togni recuperó en el área rival. Se la dio a Arezo, que marcado decidió cedérsela de taco a Trindade, que disparó de derecha y la mandó lejos. El carbonero pidió penal por un contacto de Pinheiro a Trindade tras el disparo, pero Anahí Fernández y el VAR desestimaron.

Live Blog Post Minuto 48: cerca Arezo Leo Fernández volvió a mandar un centro desde la banda izquierda al segundo palo. Arezo volvió a ganarle la espalda a un defensor del gaucho y probó con un disparo de volea, pero su remate se fue lejos. El gol anulado al 19 y el primer tanto de Luis Angulo tuvieron, más o menos, la misma fórmula. Ni Carroso ni Kidd han logrado defender de forma consistente sus espaldas, y el carbonero ha aprovechado ese espacio en reiteradas oportunidades.

Live Blog Post Minuto 45: comenzó el segundo tiempo, con tres cambios en Progreso Nicolás Fernández, Gianfranco Trasante y Federico Andueza ingresan en lugar de Santiago Viera, Agustín Paz y Mauro Martín. Leonel Rocco intenta emparejar un partido que Peñarol dominó durante todo el primer tiempo.

Live Blog Post Minuto 45+2: terminó el primer tiempo

Live Blog Post Minuto 38: ¡Gooool de Peñarol! Eric Remedi mete un pase al vacío excelente para Angulo, que le gana en la carrera a los defensores del gaucho y queda solo frente a Mehring. Con una finta exquisita se saca al golero de encima y define suavemente frente al arco para poner el 2-0. luis angulo progreso peñarol 20260404 Luis Angulo celebra uno de sus goles contra Progreso Foto: Enzo Santos / FocoUy

Live Blog Post Minuto 32: avisa otra vez Angulo El colombiano está en estado de gracia. Esta vez recibió cerca del área, generó una rápida pared con Arezo y quedó en el acceso al área con el arco de frente. Intentó de zurda, pero su disparo fue atrapado por Mehring.

Live Blog Post Minuto 29: el golazo que casi hace Angulo El colombiano recuperó una pelota cerca de su área, con sombrero a un rival incluido, y se la cedió a Leo Fernández. El 10 aguantó con un enganche y se la dio en velocidad a Angulo cerca del medio, desde donde arrancó con una corrida de gran velocidad en la que se sacó a un rival y llegó al área. Su disparo frente a Mehring se fue muy alto.

Live Blog Post Minuto 24: ¡Gooool de Peñarol! En una gran jugada colectiva de Peñarol hilvanada por Trindade, Remedi y Nicolás Fernández, Gastón Togni recibió en el vértice izquierdo del área y envió un centro al segundo palo. Allí apareció solo Luis Angulo, al igual que Arezo en su gol anulado, y metió un fuerte derechazo de volea para decretar el 1-0 del carbonero. luis angulo progreso peñarol 20260404 Luis Angulo celebra uno de sus goles contra Progreso Foto: Enzo Santos / FocoUy

Live Blog Post Minuto 21: primer intento de Progreso Agustín Paz encaró de la izquierda hacia adentro e intentó un remate de larga distancia, que no fue problema para Sebastián Britos. Primer disparo de Progreso, que tras el gol anulado a Peñarol comenzó a tener un poco más la posesión y a adelantarse en el campo de juego.

Live Blog Post Minuto 14: gol anulado En la previa del gol carbonero, Leonardo Fernández se barrió en un cruce con Santiago Viera. El 10 de Peñarol tocó primero la pelota, pero siguió de largo con su pie e impactó la pierna del volante del gaucho. Anahí Fernández fue a ver la incidencia al VAR, cobró falta de Fernández sin tarjeta y anuló el gol.

Live Blog Post Minuto 13: ¡Gooool de Peñarol! Gran centro de Leo Fernández desde la banda izquierda al segundo palo para la llegada de Arezo, hasta el momento el mejor de la cancha, que saltó y conectó de volea para poner el 1-0 del carbonero.

Live Blog Post Minuto 10: otra vez Arezo Arrancó muy activo el delantero carbonero. Esta vez recibió un lateral de Trindade desde la banda izquierda, encaró a zona central e intentó un remate rasante desde fuera del área. Mehring estaba bien ubicado y atrapó el disparo.

Live Blog Post Minuto 7: se lo pierde frente al arco Arezo Escobar metió un gran pase en cortada desde la derecha hacia el centro del área, donde apareció con ventaja Arezo. El delantero quedó de frente a Mehring e intentó con un disparo de primera, pero su remate se fue al costado del arco. Buen movimiento de Togni para arrastrar la marca de los defensores de Progreso.

Live Blog Post Minuto 4: primer aviso de Peñarol Arezo comenzó la jugada por izquierda. Angulo recibió en zona central y tras sacarse a su marca con un movimiento abrió a la derecha para Escobar. El lateral centró al segundo palo para Arezo, que intentó de cabeza pero su remate se fue desviado. Primer aviso de un carbonero que comienza mejor parado en la cancha ante un gaucho que se repliega.

Live Blog Post Minuto 0: comenzó el partido en el Estadio Centenario

Live Blog Post Peñarol y Progreso con dos cambios Diego Aguirre manda a la cancha a Sebastián Britos y Jesús Trindade en lugar de Washington Aguerre y Mauricio Lemos, este último expulsado contra Racing. Trindade ocupará el lateral derecho, Franco Escobar el izquierdo y Maximiliano Olivera jugará junto a Lucas Ferreira en la zaga. En tanto, Leonel Rocco pone a Facundo Kidd en lugar de Ayrton Cougo en el lateral zurdo, y a Agustín Pinheiro por Nicolás Fernández en zona de volantes.

Live Blog Post Equipos confirmados Progreso: Andrés Mehring; Mauro Martín, Federico García, Hernán Carroso, Facundo Kidd; Adrián Colombino, Santiago Viera, Agustín Pinheiro; Facundo de León, Agustín Paz y Matteo Copelotti. DT: Leonel Rocco. Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Luis Angulo, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre. Árbitro: Anahí Fernández.

Live Blog Post ¿Por dónde se puede ver el encuentro? El encuentro se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y en el canal de VTV Fútbol de AntelTV para los usuarios premium de Antel.