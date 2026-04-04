Los convocados de Peñarol para enfrentar a Progreso: primera aparición oficial de Abel Hernández en 2026 y la ausencia de Diego Laxalt

Peñarol presentó su lista de convocados para el partido de este sábado a las 19:00 con Progreso en el Estadio Centenario , correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura , con el retorno de Abel Hernández y la ausencia de Diego Laxalt .

Es la primera convocatoria de Hernández para un partido oficial desde su regreso a Peñarol a principios de 2026, luego de sufrir una dura lesión ante River Plate de Argentina en el primer amistoso de la pretemporada tras un choque con el arquero Santiago Beltrán .

El golpe le generó al delantero "un esguince de rodilla grado 2, casi 3 y una pequeña lesión en el ligamento interno", según palabras del propio jugador, lo que lo llevó a viajar un mes a Barcelona para realizarse un tratamiento especial en su lesión de rodilla en el Instituto Cugat .

En las últimas semanas el DT de Peñarol, Diego Aguirre , adelantó en varias oportunidades que quería darle minutos a Abel antes del debut del carbonero por Copa Libertadores , el próximo jueves 9 de abril ante Independiente Santa Fe en Colombia. La idea es que hoy comience en el banco de suplentes y tenga minutos.

Cambios en Peñarol: ante Progreso vuelve Sebastián Britos al arco pensando en el debut del jueves 9 en Copa Libertadores, y otras variantes más

Laxalt, en tanto, sufrió un pequeño desgarro en el partido contra Danubio de principios de marzo. El lateral ya tenía el alta médica antes del partido contra Racing, pero el cuerpo técnico aurinegro no quiere apurarlo.

20260222 Diego Laxalt Peñarol Deportivo Maldonado Torneo Apertura 2026 Foto Enzo Santos Focouy (27) Diego Laxalt en el partido ante Deportivo Maldonado Foto: Enzo Santos/Focouy

Las principales ausencias de la convocatoria de Peñarol

Junto con la baja de Nahuel Herrera, operado del hombro tras lesionarse en el partido contra Danubio y con tres a cuatro meses de baja, Peñarol no contará con otros dos zagueros para enfrentarse a Progreso.

Mauricio Lemos fue expulsado al final del partido contra Racing, mientras que Emanuel Gularte ya se perdió los partidos ante Boston River y Racing por lesión. En principio se pensaba que era un desgarro, pero luego se conoció que también sufrió un desprendimiento de músculo, por lo que se espera que esté afuera de las canchas al menos un mes más.

Durante la semana Diego Aguirre probó en la zaga central a Andrés Madruga y también a Matías González para definir quién acompañará a Lucas Ferreira.

Tampoco estará presente Leandro Umpiérrez, que se desgarró en la previa del partido con Racing y debió ser sustituido en la nómina para ese encuentro por el juvenil Ignacio Alegre, que hoy también está convocado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2040471493839040941?s=20&partner=&hide_thread=false Lista de jugadores convocados para el partido frente a Progreso, por la Fecha 10 del Torneo Apertura, @LigaAUF.



Suspendido: Mauricio Lemos. pic.twitter.com/w5tTbXrpi1 — PEÑAROL (@OficialCAP) April 4, 2026

Los cambios de Peñarol para el partido contra Progreso

Sebastián Britos será titular contra Progreso -según informó una fuente del club a Referí-, debido a que en los dos primeros encuentros por Copa Libertadores, frente a Independiente Santa Fe, de visitante, y Platense como local, tendrá que jugar, ya que Washington Aguerre arrastra una suspensión de dos compromisos.

La citada fuente agregó también que Jesús Trindade volverá a los 11 que ingresan de entrada.

Lo que se define este viernes de tarde es por quién ingresa, ya que puede ser por Eric Remedi -por quien ingresó en el segundo tiempo del pasado domingo ante Racing- o por el Indio Fernández.