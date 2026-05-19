Marcelo Solomita, consejero de Peñarol, en Quedó Picando: "Es probable que Nahuel Herrera tenga una venta" y la novedad sobre el pase de Jonathan Rodríguez

El consejero de Peñarol Marcelo Solomita pasó por Quedó Picando , el programa deportivo del streaming de El Observador, para hablar del periodo de pases que se le viene al Carbonero, en el que ya adelantó que es "probable" que se venda a Nahuel Herrera , y respondió a rumores de distintos jugadores como Guzmán Rodríguez y Jonathan Rodríguez.

El dirigente aurinegro afirmó que en el área deportiva del club, que él integra, "ya se está trabajando en el periodo de pases" con "discreción", luego de hacer autocrítica del mercado anterior en el que mencionaron a varios futbolistas que luego no llegaron y "fueron novela".

"Justo hoy lo hablábamos con Diego, lo mejor es decirle cuando vamos a darle una noticia 'Peñarol cerró este jugador' , y no 'Peñarol quiere a este jugador'" , agregó.

Tras ello, el directivo fue consultado sobre la posible vuelta de tres Rodríguez: Guzmán, Brian y Jonathan , los tres "muy hinchas de Peñarol" según Solomita. Sobre el primero, el consejero explicó que ve "difícil" un retorno en el corto plazo , ya que aunque el zaguero "se muere por estar", también "tiene un compromiso contractual" con el Red Bull Bragantino de Brasil.

Maximiliano Olivera también tiene el aval de Marcelo Rodríguez e Ignacio Ruglio para renovar en Peñarol

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Sobre Brian, detalló que el extremo del América de México "va a ir al Mundial", y "está en un nivel que en otros mercados es apetecible", dando a entender que el futbolista buscará emigrar a mercados más fuertes.

Con Jonathan Rodríguez el mensaje fue más positivo, ya que el directivo adelantó que Peñarol le ofrecerá un contrato: "Tuvo una lesión en la rodilla y se está recuperando. Ya hizo gran parte de su carrera en el exterior y pudo hacer su diferencia. Por más que sigue teniendo propuestas del exterior, a él le gustaría estar en Peñarol, lo hablamos con su representante. Entonces, ahora quedamos en pasarle una propuesta y ver si es viable que que esté".

Por otra parte, Solomita también indicó que "es probable que Nahuel Herrera tenga una venta" en este mercado, lo que haría que el zaguero no vuelva a jugar en Peñarol debido a que está hace meses de baja por su operación en el hombro. Incluso, puntualizó que el futbolista tiene "varios sondeos" de Portugal, España e Italia.

La renovación de Maximiliano Olivera

Solomita fue consultado sobre la polémica por la renovación de Maximiliano Olivera, luego de que se anunciara que esta ya había sido firmada hasta diciembre y luego surgieran versiones opuestas.

El consejero afirmó que el capitán carbonero "no fue renovado todavía", pero adelantó que "es una acción que tenemos pensada hacer en los próximos días, semanas".

"Es el capitán de Peñarol, es uno de los líderes del del plantel también. Entonces, la intención es terminar el año con el capitán. Después nos sentaremos con él o con su representante para saber si se le extiende más todavía o es simplemente hasta diciembre", marcó.

Repasá la entrevista completa de Marcelo Solomita con Quedó Picando: