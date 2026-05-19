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Maximiliano Olivera también tiene el aval de Marcelo Rodríguez e Ignacio Ruglio para renovar en Peñarol

Tras pedido de Diego Aguirre, el área deportiva de Peñarol y el propio presidente, resolvieron renovarle el contrato al capitán Maximiliano Olivera: mirá el plazo de extensión que manejan y cuándo negociarán

19 de mayo de 2026 9:41 hs
Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol&nbsp;

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol 

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

El capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, tiene todas las condiciones dadas para renovar con el club y seguir, al menos, hasta fin de la temporada 2026.

El tema no fue votado en el consejo directivo porque es la Comisión de Pases y Contrataciones el área encargada de manejar estos temas. Primero se tiene que lograr un consenso con el área deportiva que integran el entrenador Aguirre y el director deportivo Marcelo Rodríguez.

El presidente Ignacio Ruglio integra también la Comisión de Pases y Contrataciones y lo que este decida, en anuencia con la Comisión y el área deportiva, deberá ser luego refrendado con la firma del secretario general del club, Rodolfo Catino, que es el contrapeso que tiene Ruglio en la directiva por representar a la alianza opositora al oficialismo.

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Según pudo saber Referí, Ruglio también quiere que el jugador renueve hasta el 31 de diciembre.

Pero para eso deberá negociar con sus representantes, que intentarán una extensión más amplia.

Olivera tiene 34 años, es el capitán de Peñarol, tuvo un gran 2024 tras una floja pretemporada, un muy mal inicio de 2025 que luego levantó con muchos goles y en 2026 ha estado marcado por las lesiones, primero un esguince de rodilla y luego un desagarro de posterior.

Con el aval de Aguirre, Rodríguez, la Comisión de Pases y Contrataciones y también de Ruglio, la renovación de Olivera está encaminada y se negociará una vez que empiece el receso del Torneo Intermedio, tras la cuarta fecha (7 de junio),

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