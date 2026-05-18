Peñarol en problemas para afrontar las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol: se lesionó un extranjero y llega el recambio de madrugada

Peñarol tuvo que apurar un cambio de último momento de cara a las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El pívot colombiano Andrés Ibargüen experimentó una lesión de rodilla y en su lugar llegará esta madrugada un recambio extranjero, el brasileño Gabriel Jaú.

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La lesión fue evaluada por una Junta Médica que ya habilitó el cambio dado que reglamentariamente no se puede cambiar a los extranjeros una vez comenzado los playoffs, salvo que se constate una lesión grave.

Según pudo saber Referí, Ibargüen sufrió una lesión de ligamentos de rodilla y no estaba apto para afrontar los siguientes partidos.

El aurinegro debuta este martes a la hora 21.15 contra Defensor Sporting , en el Palacio Peñarol a puertas cerradas, en el primer partido de semifinales en serie pactada a cinco encuentros.

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Ibargüen, jugador de la selección de Colombia y que llegó a Peñarol tras ser figura la pasada temporada en Boca Juniors, con el que fue campeón argentino, promedió 12,9 puntos y 5,7 rebotes en la temporada.

En su lugar, Peñarol ya acordó la contratación del pívot brasileño Gabriel Jaú, de 27 años y que viene de jugar en Kolossos Rodou de la liga de Grecia.

En ese torneo fue el tercer mejor reboteador de la temporada con 6,6 capturas por juego. Además, aportó 11,2 puntos y 2,2 asistencias promediando 24,3 minutos por partido.

Fue su primera experiencia europea tras jugar en su país en Baurú y Flamengo.

El jugador llegará en la madrugada de este martes y por la noche ya hará su debut bajo las órdenes de Leandro García Morales.

Por la misma situación pasó Aguada que tuvo que salir rápidamente al mercado para cambiar a Earl Clark, desgarrado. En su lugar llegó Jordan Williams quien debutará este lunes, hora 21.15 en el Polideportivo del Gran Parque Central, contra Nacional.