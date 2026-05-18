Tras sacarse la camiseta, tirarla y patearla, jugador de Universitario no estará ante Nacional: pidió disculpas a los hinchas, pero fue suspendido por el club

Universitario de Perú, rival de Nacional este miércoles por la Copa Libertadores en el Gran Parque Central, está en medio de una polémica con su jugador José "Tunche" Rivera por una reacción que molestó a los hinchas y por la que se disculpó, lo que no lo eximió de una suspensión interna del club.

El equipo no pasa por un buen momento. Tras ganarle 4-2 a Nacional por la Copa, el Crema goleó 4-1 a Juan Pablo II pero luego perdió 2-1 ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores, empató 0-0 con Sport Boys y cayó el viernes 1-0 con Atlético Grau.

El resultado dejó a Universitario en la cuarta posición del Apertura, con 25 puntos, a 8 de Alianza Lima, su clásico rival y el líder de la competencia, que este sábado visitará al Cienciano en la altura andina de la ciudad del Cusco.

La U quedó lejos de pelear por el Torneo Apertura y su delantero José "Tunche" Rivera indignó a los hinchas al salir del partido sacándose la camiseta para luego tirarla al piso y revolearla de una patada.

Escándalo en Universitario, próximo rival de Nacional en Copa Libertadores: jugador se sacó la camiseta y la pateó tras derrota ante Atlético Grau

El cruce de Jorge Bava en la conferencia de prensa cuando le dijeron que los dos partidos de Nacional con Montevideo City Torque fueron similares

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodolfolara_/status/2055987304653574262&partner=&hide_thread=false Universitario de Deportes no va a separar del club a este jugador ante tamaño sacrilegio?



La administración de Franco Velasco Imparato debe sancionar drásticamente, hoy mismo, a este chiquillo que lanzó al suelo la camiseta crema y luego lo pateó.



El llamado "Tunche" no puede… pic.twitter.com/O8zPa7Cczp — Rodolfo Lara Mucha (@rodolfolara_) May 17, 2026

Inmediatamente, en las redes hubo muchas críticas a la reacción del jugador y algunos pidieron que fuera cesado del club, con el que tiene contrato hasta fin de año.

Por su parte, el futbolista pidió disculpas y dijo estar “muy avergonzado y apenado” tras conocer la bronca de los parciales.

Dijo que su accionar se debió a estar “muy frustrado” por el momento que pasa el equipo.

La reacción de José "Tunche" Rivera La reacción de José "Tunche" Rivera

“No medí las consecuencias. Si bien es cierto que tiré la camiseta, pero si se me hubiera atravesado un cono o cualquier cosa la hubiera pateado”, señaló. “No fue por faltarle el respeto a la hinchada o a Universitario que muchas cosas me ha dado”.

“Yo no soy de actuar así”, dijo Tunche. “Duele porque no es algo bonito, no me lo merezco y tampoco se lo merece la hinchada”, agregó.

Sancionado: no estará ante Nacional

Por su actitud, el jugador fue sancionado y podría dejar el club en caso de que llegue una oferta por él en el período de pases de mitad de año.

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El castigo que le impuso la U fue por "falta grave", por lo que está suspendido y no trabajará por seis días, lo que incluye la baja en los próximos dos partidos, entre ellos el de Nacional de esta semana, según informó Linkeados.

Además, el documento incluye un preaviso de despido.

Embed ¡EL 'TUNCHE' EN PROBLEMAS! Universitario envió una carta de preaviso de despido a José Rivera tras el incidente en el que patea la camiseta del club.



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Debuta Cúper en el Gran Parque Central

El entrenador argentino Héctor Cúper se declaró el jueves "sorprendido" por el gran recibimiento y la expectativa que ha generado su fichaje por Universitario de Deportes, el vigente campeón del fútbol peruano, al que ofreció dar su máximo esfuerzo para cumplir con el objetivo de "ganar todo".

"La verdad que estoy bastante sorprendido con todo el recibimiento que hemos tenido y todo lo que pasa en las redes sociales, porque es impresionante, evidentemente eso marca la importancia de un club", señaló el entrenador durante la rueda de prensa en la que fue presentado como nuevo técnico de la U.

0022433701.webp Héctor Cúper

El entrenador de 70 años, que dirigió en torneos como la Liga de Campeones, las ligas de Italia y España, y en selecciones como Egipto, con la que fue mundialista en Rusia 2018, reemplaza al entrenador español Javier Rabanal, quien dejó el cargo en la U hace tres semanas, en las que el equipo crema ha sido dirigido de manera interina por el nacional Jorge Araujo.

Tras haber quedado sin opciones en el actual Torneo Apertura, la U está obligada a ganar el Clausura para mantener su objetivo de alcanzar el tetracampeonato, además de salvar los resultados en el grupo B de la Copa Libertadores, en el que este miércoles visitará a Nacional, ya con Cúper en el banco.