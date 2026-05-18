Así fue el día descanso del uruguayo Thomas Silva en el Giro de Italia, con la preparación para la contrarreloj de este martes; mirá el video

El Giro de Italia tuvo este lunes su segundo día de descanso en el que los ciclistas realizaron los aprontes para la contrarreloj de este martes, tal como se pudo ver al uruguayo Thomas Silva y sus compañeros del equipo XDS Astana.

En el día libre, los pedalistas del conjunto kazajo hicieron un entrenamiento con las bicicletas de contrarreloj , ajustando los últimos detalles para la jornada en la que saldrán a la calle los grandes rodadores.

Los especialistas en contrarreloj tomarán la palabra en un recorrido totalmente llano de 42 km entre Viareggio y Massa, con solo 12 curvas.

Thomas Silva en el lunes de descanso del XDS Astana en el Giro de Italia

Thomas Silva en el lunes de descanso del XDS Astana en el Giro de Italia

Jonas Vingegaard ganó la novena etapa del Giro de Italia; mirá cómo le fue al uruguayo Thomas Silva que este sábado había acariciado el podio

El uruguayo Thomas Silva acarició un nuevo podio en la etapa del Giro de Italia de este sábado, en la que finalizó cuarto, tras otra destacada actuación; mirá el video

Puede ser un día de fiesta para el doble campeón mundial de la modalidad, Filippo Ganna, especialista en la CRI.

La semana continuará con la undécima etapa entre Porcari y Chiavari, que será de transición, pero no se trata de un paseo, ya que en su segunda mitad está plagada de subidas.

Después el Giro llegará a Novi Ligure y Verbania, la localidad natal de Ganna, que podrían ser ideales para los velocistas capaces de superar algunas dificultades de montaña antes de meta o aventureros que se atrevan con una fuga.

Thomas Silva en el Giro de Italia Thomas Silva en el Giro de Italia Foto: AFP

El penúltimo fin de semana de este Giro comienza con una potente etapa de 133 kilómetros, corta, pero con un desnivel positivo de 4.350 metros hasta Pila. Será la jornada clave de la semana, con 5 puertos, para empezar Saint Barthelemy (1a, 15,7 km al 6,2), y final en Pila, un puerto largo, de 16,6 km al 7 por ciento hasta llegar a la cota de 1.788 metros.

El domingo, y antes del último descanso, de nuevo los esprinters a escena con Milán como escenario. Hasta el último día en Roma les espera un infierno de montaña en la tercera semana.

Vingegaard líder real del Giro

El danés Jonas Vingegaard besó la foto de su familia que lleva en el manillar de la bicicleta en dos ocasiones, en las cimas del Blockhaus y Corno alle Scale. Así rubricó dos victorias que le permiten asumir la segunda semana del Giro que comienza el martes, con una crono de 42 km, con la vitola de patrón real de la "corsa rosa", aún liderada por el portugués Afonso Eulalio.

El pelotón disfrutó de la segunda jornada de descanso tras una semana marcada por la primera victoria española a cargo de Igor Arrieta y la doble del ecuatoriano Jonathan Narváez, un primer bloque donde la general del Giro quedó perfilada a favor de Jonas Vingegaard, imbatible en las citas de montaña con final en alto.

Team Visma Lease a Bike Danish rider Jonas Vingegaard celebrates as he crosses the finish line to win the 7th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Formia and Blockhaus, Italy, on May 15, 2026. (Photo by Luca Bettini / AFP) Jonas Vingegaard al ganar la séptima etapa del Giro de Italia Foto: AFP

El doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta 2025 ya tiene encarrilado el acceso al pabellón ilustre de vencedores de Giro, Tour y Vuelta. De momento ha aparecido en momentos puntuales, sin grandes dispendios, pero con actuaciones que le permiten ver el horizonte con optimismo.

El portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) luce la maglia rosa desde la quinta etapa, alcanzó una diferencia de 6 minutos sobre los favoritos, pero bajó de la cima de Corno alle Scale con 2.24 minutos sobre Vingegaard, diferencia cómoda, nada peligrosa, para el danés. Posiblemente la maglia mágica cambie de dueño en la crono de 42 km de este martes, algo que el ciclista luso tiene asumido.

La semana empieza con el austríaco Felix Gall (Decathlon) en la tercera plaza a 2.59, seguido de Jai Hindlei a 4.32, Scaroni a 4.43, Arensman a 5 y Markel Beloki, primer español, undécimo a 6.02. Uno de los a priori rivales de Vingeggard, el italiano Giulio Pellizzari, se hundió en Corno alle Scale y bajó al noveno puesto a 2.49 del danés.

Con base en EFE