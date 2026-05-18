"Los problemas de los más débiles no admiten la menor demora": Orsi dijo que destinará más recursos para combatir la pobreza infantil

El presidente de la República, Yamandú Orsi , reivindicó la democracia, la soberanía nacional y el desarrollo con inclusión durante el acto por el 215.º aniversario de la Batalla de Las Piedras .

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Durante la ceremonia, Orsi sostuvo que la Batalla de Las Piedras representa no solo una "victoria militar" , sino también el nacimiento de un "espíritu común" y del "Ejército Oriental" .

El presidente reivindicó además el legado artiguista y advirtió sobre las consecuencias de apartarse de los "valores republicanos" .

Bergara dijo que "hay preocupación" por crecimiento de desaprobación de Orsi y pidió "tomarlo con mucha atención"

"Las veces que el Estado se apartó de este camino, avasallando la libertad, la igualdad y la justicia, el Uruguay abandonó la senda del artiguismo", afirmó y añadió que la democracia y la libertad "no se negocian".

El mandatario dedicó tras esto parte de su discurso a la defensa nacional y a los desafíos de seguridad en un contexto internacional "cambiante".

"Las organizaciones criminales no conocen fronteras y los ataques nos llegan desde plataformas tecnológicas muy sofisticadas", señaló.

Según Orsi, Uruguay debe desarrollar una estrategia de defensa "moderna y actualizada", con visión estratégica y adaptación tecnológica.

El presidente vinculó también la defensa nacional con la protección de recursos estratégicos, la frontera seca con Brasil y la custodia de aguas territoriales.

Orsi destacó luego la participación del Ejército Nacional en tareas sociales durante la actual administración. "El Ejército Nacional ha contribuido con 104.000 platos de comida elaborados y distribuidos por el país", afirmó.

Además, indicó que las Fuerzas Armadas habilitaron hasta ahora entre 25.000 y 30.000 plazas para personas en situación de calle en el marco de la alerta roja.

En otro tramo del discurso, el presidente se refirió al diálogo social y destacó que, fruto de este, en la próxima Rendición de Cuentas van a "reformar el sistema de transferencias destinadas a la infancia para potenciarlo y comprender a más personas".

"Vamos a destinar más recursos para combatir la pobreza infantil", dijo y aseguró que se mejorará la "cobertura y focalización", para darle a los menores "mejores herramientas" para "enfrentar un mundo cada vez más desafiante".

Orsi destacó posteriormente que, gracias al diálogo social, el gobierno tratará el "problema" que dejó la última reforma jubilatoria y que "afecta a una cantidad importante de compatriotas que no pueden continuar trabajando hasta los 65 años", expresó.

Tras esto, sin embargo, aclaró que las modificaciones se realizarán preservando la sostenibilidad fiscal y financiera del sistema de seguridad social.

"Podemos discutir años sobre el cómo resolver la mejor protección social. Prefiero actuar ya, porque los problemas de los más débiles no admiten la menor demora", dijo.

Finalmente el presidente cerró su oratoria citando una frase de Artigas: "Cuando se trata de salvar los intereses públicos, se sacrifican los intereses particulares".