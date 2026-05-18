Orsi participa este lunes de actos conmemorativos por el 215º aniversario del Ejército y de la Batalla de Las Piedras

El presidente de la República, Yamandú Orsi , encabeza este lunes los actos en conmemoración por el 215° aniversario del Ejército Nacional y de la Batalla de Las Piedras . El mandatario, además, visitará durante la jornada el Museo Pareja .

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En primera instancia, Orsi asiste desde las 10:30 horas al acto del Ejército Nacional que se desarrolla en el complejo deportivo de Bvar. Artigas. Esta instancia tiene previsto su final sobre las 12:00 horas .

Tras esto, el mandatario visita entre las 13:15 y las 13:45 horas el Museo Pareja , ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja de la ciudad de Las Piedras, donde realiza la donación de la obra Gaucho con guitarra al acervo del museo .

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Allí el mandatario fue recibido por el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , el intendente de Canelones, Francisco Legnani , y la presidenta del Museo Pareja, Carmen Pareja .

Finalmente, Orsi concurrirá a las 14:00 horas al Obelisco-Bulevar del Bicentenario en la ciudad canaria, donde encabezará el acto aniversario de la Batalla de las Piedras.

El enfrentamiento militar ocurrido en 1811 en las cercanías de la actual ciudad de Las Piedras significó la primera victoria de las fuerzas revolucionarias lideradas por José Gervasio Artigas frente al dominio español.

El triunfo consolidó el movimiento artiguista y marcó un punto clave en el proceso independentista en la región.