OSE abrió un llamado laboral para estudiantes con sueldo de más de $ 60 mil por seis horas diarias: los requisitos

OSE abrió un llamado laboral para cubrir tres puestos de consultor asistente de agrimensura, dirigidos a estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniero Agrimensor.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los cargos estarán vinculados al Departamento de Agrimensura del ente y tendrán una carga horaria de seis horas por día.

Según las bases del llamado, el contrato será inicialmente por 12 meses, aunque podrá renovarse. Quienes resulten seleccionados percibirán un sueldo nominal de $ 55.447 más IVA, por lo que la cifra final superará los $ 60 mil.

Llamado laboral de Jutep ofrece sueldo de más de $ 104 mil por 40 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

ANV abrió llamados para comprar viviendas e invertir en inmuebles en Montevideo y el interior: mirá requisitos y cuándo vencen los plazos

Entre las condiciones exigidas para postularse aparece estar cursando la carrera de Ingeniero Agrimensor y tener aprobadas, como mínimo, las materias Topografía Planimétrica y Agrimensura Legal 1.

Las personas interesadas podrán enviar su postulación hasta el próximo 28 de mayo al correo [email protected]. Quienes quieran acceder a más detalles respecto a las bases y condiciones, pueden ingresar a la web oficial de OSE.

El asunto del mail deberá incluir la referencia: “Ref. Nº 106/26 - Asistente de Agrimensura”.

Cuáles serán las tareas

Entre las funciones previstas para el cargo aparece la asistencia en oficina y en campo a ingenieros agrimensores en trabajos de mensura destinados a expropiaciones, servidumbres y adquisición de predios para obras de infraestructura.

Además, quienes sean contratados participarán en la confección de planos para presentar ante la Dirección Nacional de Catastro y realizarán relevamientos topográficos vinculados a proyectos de obras hidráulicas.

También deberán colaborar en la búsqueda de antecedentes necesarios para tasaciones.