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Eric Fagúndez volvió a hacer podio en la Bakú-Khankendi Azerbaiyán y terminó cuarto en la general: gran momento del ciclismo uruguayo

Eric Fagúndez, defensor de Burgos Burpellet de España, terminó cuarto en el Tour de Azerbaiyán tras hacer podio en dos de las cinco etapas

14 de mayo de 2026 15:40 hs
Josh Burnett y Eric Fagúndez

Josh Burnett y Eric Fagúndez

Foto: @BurgosBH

El ciclismo uruguayo está atravesando un momento histórico. Mientras Thomas Silva es protagonista en el Giro de Italia, Eric Fagúndez tuvo una notable actuación en la Bakú-Khankendi Azerbaiyán, prueba antes denominada Tour de Azerbaiyán.

El oriundo de Vergara, que defiende a Burgos Burpellet de España, fue tercero este jueves en la quinta y última etapa del evento.

En la clasificación general terminó cuarto a apenas 14 segundos del campeón, Josh Burnett, de Nueva Zelanda.

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Burnett es compañero de equipo de Fagúndez.

Tercero fue Enok Mukubhran de Eritrea, a tres segundos,

El africano pertenece a Astana, equipo de Thomas Silva quien hoy se mantuvo 40° en el Giro de Italia, al cabo de la sexta etapa.

Tercero de la general fue Alexandre Balmer, suizo del equipo Solution Tech NIPPO Rali, a siete segundos de distancia.

La Bakú-Khankendi Azerbaiyán, nombre actual de la prueba, pertenece al calendario del Tour de Europa de la Unión Ciclista Internacional y es una prueba de rango 2.1.

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