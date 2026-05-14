Washington Celeste, el hincha uruguayo en Estados Unidos que le hizo una canción a la selección y que se prepara para alentarla en el Mundial 2026

La selección de Marcelo Bielsa que jugó la pasada Copa América 2024 de Estados Unidos generó un vínculo muy fuerte con los uruguayos que viven ese país, quienes disfrutaron al máximo cada vez que los jugadores se acercaron a saludarlos en las distintas ciudades por las que pasó el combinado.

Ahora, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, los hinchas celestes radicados en EEUU se preparan para volver a acompañar al equipo que en la fase de grupos jugará sus primeros partidos en Miami, ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y luego irá a Guadalajara, México, para el duelo ante España.

Los tamboriles se escuchan en las afueras del MetLife Stadium de Nueva Jersey antes del partido entre la selección de Uruguay y Bolivia por la Copa América 2024

20240627 Los tamboriles se escuchan en las afueras del MetLife Stadium de Nueva Jersey antes del partido entre la selección de Uruguay y Bolivia por la Copa América 2024

Uno de ellos, Washington Sardella, “el Washington Celeste ”, espera con entusiasmo la llegada de la selección a Estados Unidos para volver a verla y estar cerca del plantel, como ya lo hizo en la Copa América, pero con la novedad que recientemente grabó una canción para la celeste.

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“Tengo unas ansias terribles, muchas ganas, y obviamente trabajando a full para poder pagar la entrada”, contó a Referí desde Miami, donde reside. “Están bastante caras, mucho más caras de cómo estaban en Qatar, pero pudimos ir juntando un poco a poco para poder sacarnos las entradas, para poder ir a acompañar a la selección”.

Washington Sardella y su familia acompañando a la selección uruguaya en la Copa América 2024 Washington Sardella y su familia acompañando a la selección uruguaya en la Copa América 2024

Washington, nacido en Fray Bentos y que vive hace 20 años en Estados Unidos, destacó la calidez de este plantel de Uruguay, al que supo visitar en las concentraciones para verlos cuando iban o volvían de los entrenamientos y se acercaban a saludar o sacarse fotos. “Esta selección tiene una camada de gurises que son con una calidad bárbara, que juegan en los mejores equipos de Europa, los mejores equipos del mundo y tienen mucho para dar a la selección. Simplemente es tratar de que se unan y que traten de jugar como se jugó los primeros partidos de las Eliminatorias, los primeros partidos de la Copa América”, señaló.

Embed - Historia y Garra Charrua

“Creo que Uruguay puede dar que hablar. En la Copa América Uruguay jugó bien, tuvo la mala suerte de que no se nos dio con Colombia, pero Uruguay siempre da que hablar. Es el aguafiestas de todos los mundiales y de las Copas Américas. Siempre vamos y siempre damos la nota. Esperemos que volvamos a dar la nota acá en Estados Unidos y que podamos llevarnos la Copa de vuelta por Uruguay”.

La canción para Uruguay

Tras la Copa América, en la que fue a los partidos de Uruguay, Washington comenzó a tararear una canción para la selección, a la que luego le fue agregando letra y música, con algunos conocimientos básicos de composición.

Tras hacer una maqueta y tener buena aceptación en amigos a los que se las hizo escuchar, luego pasó a un estudio profesional de grabación para hacerla realidad, editarla y registrarla. Para eso tuvo que animarse a cantar y contó con un productor amigo y la ayuda familiar, su pareja nacida en Colonia del Sacramento, hija y yerno, quienes se sumaron a los coros.

“La canción se me ocurrió casi cuando terminó la Copa América. La empecé a tararear, empecé a hacer cosas y empecé a escribir la canción. Y me ayudó un poquito mi señora, me tiró un par de letras también y la terminé”, contó.

Washington Sardella y su canción para la selección uruguaya Washington Sardella y su canción para la selección uruguaya

El título elegido: "Historia y garra charrúa".

“Más que nada la idea es tratar de que el hincha uruguayo en diferentes lugares del mundo tenga otro himno, otra canción para alentar a la selección. Ya sé que tiene muchas canciones, pero este es un granito más de arena para alentarla”, dijo el hincha celesta al contar cuál fue su idea. “Espero que la gente le guste y que la gente empiece a usarla también para alentar a los chiquilines en la selección”.

Washington espera que su canción llegue a todos los uruguayos y especialmente a los jugadores. “Para que vean que los alentamos, que estamos con ellos”, comentó.

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“A pesar de que hace muchísimos años que vivimos fuera del país, seguimos manteniendo esa pasión, ese entusiasmo, ese fanatismo y patriotismo que tenemos por Uruguay. Que llegue a cada rinconcito del Uruguay, para que entre todos podamos darle un aliento a esta selección, a los gurises, a esta generación y a las que vengan, también a los jóvenes, a todos”, dijo, emocionado.

El consejo para los uruguayos que vayan al Mundial

De cara al Mundial que se viene, Washington dio algunos consejos a los hinchas uruguayos que viajarán a Estados Unidos y México.

“El consejo para los hinchas uruguayos es que vengan a disfrutar del Mundial, que vengan a pasar bien, y que no se dejen provocar por nadie”, señaló.

En ese sentido, detalló que en Miami y otras ciudades hay hinchas de otras selecciones latinas que son “muy provocadores”, lo que se suma a la venta de alcohol en los estadios y en las previas de los partidos, que puede llevar a situaciones complicadas.

Washington Sardella y su canción para la selección uruguaya Washington Sardella y su canción para la selección uruguaya

“Tenemos ya la experiencia de lo que nos pasó en Carolina del Norte con la selección colombiana”, dijo sobre el partido ante los cafeteros que tuvo incidentes en las tribunas en la Copa América 2024.

“Eso es lo que les recomendaría. Que vengan a disfrutar, a pasarla bien. Y que no se dejen provocar. Más vale callarse la boca, por más que tengamos sangre caliente los uruguayos, más vale pasar como que no los escuchamos o que nos hacemos los sotas, y no generar un conflicto”, comentó. “Ahora dijeron que iban a tener cero tolerancia, o sea que quiere decir que a la persona que haga líos la van a meter presa. Y andá a saber cuándo la sacan”.

La ilusión a flor de piel por la quinta

El hincha celeste le tiene mucha fe a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y espera que llegue hasta la final. “Me gustaría, como dice la canción, levantar otra copa. Me gustaría que los chiquilines lleven la quinta a Uruguay. Y me gustaría dar otra vuelta, como dice la canción, como las del Centenario, como las vueltas del Centenario”.

“La ilusión sigue a flor de piel, la ilusión de que Uruguay pueda volver a levantar una copa después de tantos años y me encantaría. Es un grupo de jóvenes que tienen mucho talento y simplemente esperemos que se dé”, agregó Washington, quien espera que su canción sea uno de los himnos que acompañe a la celeste a una nueva alegría.