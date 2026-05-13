Marcelo Bielsa estrenará la primera cancha de césped híbrido en el fútbol uruguayo en la preparación de la selección para el Mundial 2026

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa realizará su preparación para el Mundial 2026 en el Complejo de la AUF y estrenará la primera cancha de césped híbrido en el fútbol uruguayo.

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Para el inicio de los trabajos ya llegó Facundo Pellistri y en los próximos días se irán sumando futbolistas que liberarán sus clubes.

La selección entrenará con todo el plantel a partir del 28 de mayo y completará su puesta a punto para el torneo de FIFA hasta el 9 de junio , día en el que la delegación viajará a Playa del Carmen, México, donde montará su concentración durante el Mundial.

La nueva cancha de césped híbridro tiene una particularidad: sus dimensiones. Corresponde al tamaño de dos canchas porque por sugerencia de Bielsa, la AUF construyó una carpeta que cubre el tamaño de dos campos de juego, las canchas 3 y 4 del Complejo.

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¿Qué es el césped híbrido? Es un campo de juego de alto rendimiento que combina el césped natural en un 90% con un 10% de fibras sintéticas inyectadas en la cancha.

¿Cuáles son sus ventajas? Permiten sostener una mejor calidad del césped todo el año.

Además, las instalaciones en las que entrena la selección uruguaya tiene otras tres canchas.

Mantiene la cancha número 1, de césped sintético, a la que en este proceso de obras le agregaron iluminación.

Luego de la preparación de la selección para el Mundial en esa cancha se jugarán partidos oficiales de juveniles y de fútbol femenino.

El Complejo tiene otras dos canchas de césped natural, la número 2 y 5, que también servirán para la preparación de la selección para el Mundial.

Bielsa trabajará con sus futbolistas en los cuatro campos de juego de las instalaciones de la AUF.

También la selección inaugurará en la preparación para el Mundial dos espacios verdes para entrenamiento de los goleros y para el calentamiento de los futbolistas.

Estos espacios que ganó la AUF en su complejo deportivo surgieron tras canalizar y desviar una cañada que atravesaba el predio.