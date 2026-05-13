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Náutico sigue puntero e invicto en el Uruguayo de hockey sobre césped con Old Christians y Seminario al acecho

Mirá los resultados y la tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres

13 de mayo de 2026 20:47 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Náutico

Náutico

Náutico goleó 4-1 a Old Ivy en la séptima fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres y se mantiene como único puntero e invicto del campeonato.

Con un partido pendiente, ante Old Sampa, el equipo de Martín Ocampo suma seis triunfos sobre seis partidos disputados en un arranque de campaña perfecto.

Camila De María, uno de los símbolos del equipo, metió dos goles mientras que Manuela Vidal y Chiara Curcio completaron la goleada. Para Ivy anotó Belén Barreiro, lo que significó su primer tanto en la temporada.

Old Christians y Seminario son sus escoltas.

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Old Christians derrotó 4-1 a Yacht con dos goles de Paz Fernández y uno de Paula Carvalho y Lala Arrospide. Para Yacht anotó de penal la doctora Sabrina Garaza.

Seminario, de espectacular torneo, empató 1-1 con Old Sampa pero ganó el puntos bonus al imponerse 2-1 en el shoot-out.

Josefina Blanco hizo el gol de Seminario mientras que Pilar Oliveros anotó para Sampa. En el shoot-out anotaron Milagros Layerle y María Inés Pesce contra un tanto de Lucía Lamberti.

En el partido más importante de la fecha, Old Girls venció 2-1 a Carrasco Polo con goles de Milagros Algorta y María Aishemberg contra uno de Kaisuami Dall'Orso.

Biguá volvió a la senda del triunfo al superar 3-0 a Woodlands con goles de Belén Aicardi, Agustina Mari y Agustina Silva.

Este martes Biguá y Carrasco Polo jugaron el partido que tenían pendiente desde la cuarta fecha.

Empataron 0-0 y Biguá ganó 3-2 en el shoot out con goles de Agustina Alles, Agustina Mari y Agustina Silva. Kaisuami Dall'Orso y Georgina Vitabar anotaron para Polo.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus Goles En contra
Náutico 15 5 5 0 0 0 19 7
OCC 13 6 4 1 1 0 16 9
Seminario 13 6 3 2 1 2 9 9
Old Girls 11 6 3 1 2 1 13 9
Biguá 8 6 2 1 3 1 10 12
Woodlands 7 6 2 1 3 0 11 11
C. Polo 7 6 1 3 2 1 7 7
Yacht 6 6 2 0 4 0 11 17
Old Sampa 5 5 1 2 2 1 5 10
Old Ivy 1 6 0 1 5 0 4 14

Tabla de goleadoras

Jugadora Equipo Goles
1- Julieta Jansons Yacht 5
2- Natalia Díaz Biguá 4
Kaisuami Dall'Orso Carrasco Polo 4
Chiara Curcio Náutico 4
Paz Fernández Old Christians 4
Milagros Algorta Old Girls 4
3- Cecilia León Náutico 3
María Eugenia Rodríguez Náutico 3
Manuela Vidal Náutico 3
Sofía Trigo Woodlands 3

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