Náutico sigue puntero e invicto en el Uruguayo de hockey sobre césped con Old Christians y Seminario al acecho

Náutico goleó 4-1 a Old Ivy en la séptima fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres y se mantiene como único puntero e invicto del campeonato.

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Con un partido pendiente, ante Old Sampa, el equipo de Martín Ocampo suma seis triunfos sobre seis partidos disputados en un arranque de campaña perfecto.

Camila De María , uno de los símbolos del equipo, metió dos goles mientras que Manuela Vidal y Chiara Curcio completaron la goleada. Para Ivy anotó Belén Barreiro , lo que significó su primer tanto en la temporada.

Old Christians y Seminario son sus escoltas.

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Old Christians derrotó 4-1 a Yacht con dos goles de Paz Fernández y uno de Paula Carvalho y Lala Arrospide. Para Yacht anotó de penal la doctora Sabrina Garaza.

Seminario, de espectacular torneo, empató 1-1 con Old Sampa pero ganó el puntos bonus al imponerse 2-1 en el shoot-out.

Josefina Blanco hizo el gol de Seminario mientras que Pilar Oliveros anotó para Sampa. En el shoot-out anotaron Milagros Layerle y María Inés Pesce contra un tanto de Lucía Lamberti.

En el partido más importante de la fecha, Old Girls venció 2-1 a Carrasco Polo con goles de Milagros Algorta y María Aishemberg contra uno de Kaisuami Dall'Orso.

Biguá volvió a la senda del triunfo al superar 3-0 a Woodlands con goles de Belén Aicardi, Agustina Mari y Agustina Silva.

Este martes Biguá y Carrasco Polo jugaron el partido que tenían pendiente desde la cuarta fecha.

Empataron 0-0 y Biguá ganó 3-2 en el shoot out con goles de Agustina Alles, Agustina Mari y Agustina Silva. Kaisuami Dall'Orso y Georgina Vitabar anotaron para Polo.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus Goles En contra Náutico 15 5 5 0 0 0 19 7 OCC 13 6 4 1 1 0 16 9 Seminario 13 6 3 2 1 2 9 9 Old Girls 11 6 3 1 2 1 13 9 Biguá 8 6 2 1 3 1 10 12 Woodlands 7 6 2 1 3 0 11 11 C. Polo 7 6 1 3 2 1 7 7 Yacht 6 6 2 0 4 0 11 17 Old Sampa 5 5 1 2 2 1 5 10 Old Ivy 1 6 0 1 5 0 4 14

Tabla de goleadoras