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El talento oculto de Brian Rodríguez mientras espera su convocatoria al Mundial en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Mirá la sorprendente publicación que hizo Brian Rodríguez en sus redes sociales tras el regalo que le hizo a la periodista colombiana Daniella Durán

13 de mayo de 2026 15:04 hs
Brian Rodríguez

Brian Rodríguez

Foto: Rodrigo Oropeza/AFP

El delantero de la selección uruguaya y de América de México, Brian Rodríguez, mostró en sus redes sociales un talento oculto: la pintura.

El jugador reposteó en una historia de Instagram una publicación de la periodista colombiana Daniella Durán.

"Wow qué talento amigo. Pieza única hecha por mi rayo para mi nueva casita", publicó.

Brian tomó el posteo y le agregó un comentario: "Que lo disfrutes mi amiga".

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Durán nació en Cartagena y ganó en 2023 un premio Emmy en la categoría Multimedia Journalist por su proyecto "Descubre Catar" para Telemundo.

En sus redes sociales, donde tiene 1,4 millones de seguidores, se presenta como SEO de Didi Sports, empresa fundada en 2023 y que presta servicios de mercadeo para deportistas en todas las ramas del marketing digital y redes sociales.

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