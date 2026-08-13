Con cuatro exfutbolistas de la generación de Sudáfrica 2010, así quedaron conformados los cuerpos técnicos de las selecciones uruguayas hasta 2027

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) completó cuatro de los cinco cuerpos técnicos de sus selecciones uruguayas masculinas con una particularidad, la mayoría de los actuales entrenadores fueron futbolistas en el combinado que logró el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 .

Diego Forlán, Diego "Ruso" Pérez, Ignacio "Nacho" González y Álvaro Fernández son los cuatro exjugadores de la selección que actualmente se desempeñan como entrenadores las selecciones nacionales, que se formaron bajo la gestión del exentrenador Óscar Washington Tabárez.

Forlán como jefe de equipo de la mayor y de la sub 20, Nacho González como DT de la sub 17, Álvaro Fernández como asistente en la sub 17 y principal candidato a dirigir a la sub 16, que aún no fue conformada, y Ruso Pérez como primer colaborador de Forlán ocupan roles protagónicos en la estructura de selecciones en el Complejo de la AUF.

Gustavo Bueno, un entrenador de largo recorrido en juveniles, es el otro cabeza de grupo en la selección. Está a cargo de la sub 15.

La presentación de Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya: el gran objetivo que persigue, el foco en la sub 20 y la charla pendiente con el Maestro Tabárez

Se adelantó el debut de Diego Forlán en la selección uruguaya, la primera lista ya tiene fecha y la AUF mantendrá una forma de trabajo que impuso Bielsa

La AUF completó la semana pasada los equipos de trabajo para sub 15, sub 17, sub 20 y la mayor. Aún debe resolver el de la sub 16,

Los entrenadores responden al director de selecciones, Jorge Giordano, quien desde 2022 ocupa el cargo técnico más importante en la AUF.

La selección mayor mantiene a los dos preparadores físicos que trabajaron con Marcelo Bielsa, Diego Estavillo y Santiago Ferro, y resta definir al situación de Enzo Ferrari, entrenador de goleros que en julio finalizó su contrato y proyectan extender el vínculo hasta diciembre.

Tres de las cuatro selecciones entrenan de lunes a miércoles en el Complejo de la AUF, los sub 15, 17 y 20.

La selección mayor tendrá su primera actividad después del Mundial 2026 a partir del 21 setiembre, en Japón, donde iniciará la actividad en la fecha FIFA de setiembre-octubre en la que podrá jugar cuatro partidos.

Así quedaron conformados los cuerpos técnicos de las selecciones uruguayas

Selección mayor (hasta marzo 2027)

Entrenador: Diego Forlán

Asistente: Diego Pérez

Entrenador de goleros: ¿Enzo Ferrari? Su contrato venció el 31 de julio y la AUF pretende extenderle el vínculo hasta diciembre para trabajar con la mayor y en juveniles.

Preparadores físicos: Diego Estavillo y Santiago Ferro

Actividades confirmadas o programadas: el jueves 24 de setiembre a la hora 19:05 local (07:05 de Uruguay) enfrentará a Japón en la Copa Desafío Kirin 2026 en el Estadio Q&A Miyagi, de la ciudad de Miyagi. El martes 28 enfrentará a Corea del Sur. Además están gestionando otros dos partidos que jugará el jueves 1 o viernes 2 de octubre o lunes 5 o viernes 6. Posteriormente jugará en la fecha FIFA de noviembre 2026 y marzo 2027.

Selección sub 20 (hasta junio 2027 si clasifica al Mundial, sino culminan su contrato en febrero del año próximo)

Entrenador: Diego Forlán

Asistentes: Diego Pérez y Santiago Espasandín

Entrenador de goleros: Ignacio Bordad

Preparador físico: Marcos Mansulino

Actividades confirmadas o programadas: el martes 25 de agosto y el jueves 27 enfrentará a Paraguay en Montevideo. Luego participará en los Juegos Odesur (setiembre, Santa Fe, Argentina), Sudamericano (enero-febrero en sede a definir) y Mundial (mayo-junio, si clasifica en el Sudamericano).

Selección sub 17 (hasta diciembre)

Entrenador: Ignacio González

Asistente: Álvaro Fernández

Entrenador de goleros: Santiago Morandi

Preparador físico: Juan Prieto

Actividades confirmadas o programadas: dos giras por Alicante (España), la primera a fines de agosto y la segunda en octubre. Mundial en noviembre en Qatar.

Selección sub 15 (hasta diciembre 2027)

Entrenador: Gustavo Bueno

Asistente: aún sin definir

Entrenador de goleros: Martín Ferrari

Preparador físico: Martín Valdez

Actividades confirmadas o programadas: la próxima semana jugará dos amistosos ante Brasil en Río de Janeiro. También competirá en el Torneo Evolución de Conmebol, en Paraguay, entre los días 9 y 20 de setiembre y en el mundialito Festival del 20 al 31 de octubre. Esta última competencia es de fútbol 8.