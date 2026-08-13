Histórico: Uruguay tendrá su primer Abierto de ski en la nieve con fecha y lugar confirmado; mirá los detalles

En un hecho histórico, y pese a ser un país sin montañas ni nieve, Uruguay tendrá su primer Abierto de ski en el mes de setiembre, según lo anunció este miércoles la Asociación de Ski y Snowboard del Uruguay (ASSU), lo que fue replicado por el Comité Olímpico Uruguayo (COU).

“Con muchísima emoción les presentamos el 1er Abierto Uruguayo de Ski”, anunció la ASSU en el lanzamiento de su evento.

La competencia será el próximo 14 de setiembre y el lugar elegido es El Colorado, Chile , reconocido centro de esquí trasandino a 53 km de Santiago.

La actividad no tendrá como sede Uruguay, pero será organizado por ASSU.

La emoción de Nicolás Pirozzi, el único representante de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, al desfilar con la bandera uruguaya

¿Quién es Nicolás Pirozzi, el esquiador que vuelve a poner a Uruguay en los Juegos Olímpicos de Invierno tras 28 años?

“Después de un año histórico, que nos llevó de vuelta a los Juegos Olímpicos de Invierno, damos un nuevo paso gigante para el deporte de nieve en nuestro país”, agregó la ASSU en referencia a la presencia del esquiador uruguayo Nicolás Pirozzi en los Juegos de Milán Cortina en Italia.

El primer Abierto Uruguayo de ski tendrá competencias de giant slalom en rama femenina y masculina.

Además, habrá una modalidad participativa.

“Y no es solo para atletas: habrá una carrera social abierta a todos los uruguayos que quieran ser parte de esta aventura y anotarse bajo su club. Esto recién empieza y te queremos adentro”, anunció la ASSU, que próximamente brindará más detalles para quienes quieran participar y trasladarse a Chile.