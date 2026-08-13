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El grupo de jugadores que un empresario le ofreció a Nacional junto a Edwuin Cetré: dos ya pasaron por el tricolor y otro jugó en Peñarol

El dirigente Federico Britos dijo que "las energías" de Nacional están puestas en contratar a Cetré, pero no descartan la llegada de un zaguero que integra este grupo

13 de agosto de 2026 12:41 hs
Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata

Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata

Nacional continúa en el mercado de pases, en la búsqueda de altas que le permitan mejorar su actual presente deportivo. Es por esto es que el tricolor busca al extremo colombiano Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes de La Plata, que llegó de la mano de un representante que acercó a otro grupo de jugadores.

Según infromó El Espectador Deportes y confirmaron distintas fuentes a Referí, Cetré fue acercado a Nacional por el empresario Gerardo "Boca" Arias, que le propuso al club la llegada de otros tres futbolistas, todos ellos a préstamo. En el caso del extremo, con opción de compra.

Los jugadores ofrecidos al bolso por el empresario, además del colombiano, son: Gabriel Neves, Alan Medina y Maximiliano Falcón.

Federico Britos, dirigente del club, dijo en una entrevista con El Espectador Deportes este miércoles que la prioridad del club es incorporar "un punta más", por lo que "las energías" del club están puestas en contratar a Cetré.

Nacional negocia con Estudiantes por Edwuin Cetre, extremo colombiano que fue buscado por Peñarol en 2025

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Sin embargo, no descartó la incorporación de Falcón, que entiende "aportaría mucho y es surgido del club", aunque aclaró que su fichaje "tiene que darse en condiciones favorables para el club para que llegue".

Según indicó Gerardo Arias a Referí, tanto Falcón como Medina son del interés de Nacional, con el zaguero más cerca de llegar que el extremo. Neves, por otra parte, fue una propuesta suya y no está tan cerca.

La actualidad de los futbolistas ofrecidos a Nacional

Gabriel Neves con la camiseta de Nacional

Gabriel Neves con la camiseta de Nacional

Neves, que debutó en Nacional en 2018 y disputó 96 partidos en el club hasta 2021, lleva 23 partidos jugados durante el 2026 con Estudiantes de La Plata. Con el pincha se coronó campeón del Torneo Clausura argentino en 2025 y también levantó dos trofeos de Campeones.

Falcón, en tanto, fue formado en Nacional pero no llegó a debutar en Primera, y ganó reconocimiento en el Rentistas que salió campeón del Torneo Apertura 2020. Está en el Inter Miami desde 2025, año en el que ganó la MLS Cup. No juega desde mayo de este año, y lleva 817 minutos disputados en diez partidos de este 2026.

Gol de Maxi Falcón en Inter Miami y festejo con Lionel Messi

Gol de Maxi Falcón en Inter Miami y festejo con Lionel Messi

Por último, Medina es una de las figuras del Everton de la Primera división de Chile. El exjugador de Peñarol y Liverpool (donde fue campeón uruguayo en 2023 con Jorge Bava como entrenador) lleva 11 goles y dos asistencias en 29 partidos jugados con el club de Viña del Mar.

En 2026 Cetré lleva disputados 1.034 minutos repartidos en 23 partidos con la camiseta del club de La Plata (44 minutos de promedio por encuentro), en los que aportó una asistencia. Solo fue titular en ocho de esos enfrentamientos, y completó los 90 minutos en dos oportunidades.

En febrero estuvo a un paso de convertirse en flamante refuerzo de Boca Juniors. El acuerdo entre los clubes y el contrato del jugador estaban completamente cerrados, pero la transferencia se derrumbó en la instancia decisiva debido a que el jugador no logró superar con éxito la revisión médica de rutina exigida por Boca Juniors.

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